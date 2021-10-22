Due corsi gratuiti di CNA Sostenibile

Progetto formativo per disoccupati ed inoccupati in ambito audiovisivo

22/10/2021 - 09:34



VITERBO - La società del sistema CNA con sede a Viterbo ha appena pubblicato i bandi per l’ammissione a due corsi gratuiti, entrambi di 160 ore, rivolti a disoccupati: uno ha come titolo “Video marketing e crossmedialità”, l’altro “Project management e fund raising per l’innovazione e l’internazionalizzazione”. Nel primo caso, la figura professionale rientra nel profilo di “tecnico commerciale - marketing”: l’intervento è mirato a formare un operatore capace di ideare, realizzare e diffondere prodotti video e crossmediali che traducano gli obiettivi strategico - commerciali di marketing individuati analizzando il mercato/target di riferimento, con particolare attenzione a quello estero. La masterclass di specializzazione prevista dal programma del corso sarà infatti dedicata al tema “I mercati esteri come obiettivo di business”.

A supporto dell’apertura ai mercati esteri e dell’innovazione - le due scelte strategiche sono connesse -, opererà anche la figura che sarà formata nell’altro corso, legata al profilo di “tecnico della gestione di progetti - project manager”. Figura che dovrà essere in grado di redigere e gestire un progetto, in particolare nel comparto dell’audiovisivo, nonché di individuare i canali di finanziamento, sia pubblici che privati, per realizzarlo.

“L’audiovisivo, con le sue 2.200 imprese, costituisce nel Lazio una realtà economica vivace, con prospettive di crescita legate all’acquisizione di nuove competenze. Il nostro progetto - spiega Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile - tiene conto dei fabbisogni espressi dagli stessi imprenditori in relazione a un contesto sempre più globalizzato e vuole offrire una risposta a due delle richieste emerse, che riguardano la formazione di esperti nel marketing e nella gestione dei diversi strumenti di comunicazione così come di operatori specializzati non solo in progettazione ma nella raccolta di fondi per le produzioni. E’ chiaro che, sebbene i contenuti della formazione riguardino in modo specifico l’audiovisivo, queste figure sapranno spendere le competenze acquisite anche in altri settori”.

I corsi si terranno nelle aule di CNA Sostenibile. Possono parteciparvi, come si è detto, solamente disoccupati/inoccupati, purché abbiano un’età di almeno 18 anni e siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. Le domande di ammissione devono essere presentare entro le ore 17 del 18 novembre.