Convegno 'Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell'Anello'

Venerdì 30 maggio, alle 17,30, nella sala consiliare del Comune di Tarquinia

25/05/2025 - 21:10



TARQUINIA – La tre giorni del Palio dell'Anello prenderà il via venerdì 30 maggio, alle 17,30, nella suggestiva cornice della sala consiliare del Palazzo Comunale di Tarquinia, con il convegno 'Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell'Anello'. L'iniziativa, aperta al pubblico e alla stampa, è pensata come momento di riflessione e confronto sulle radici culturali, le strategie di valorizzazione e le prospettive future di una manifestazione storica profondamente radicata nel territorio e nel patrimonio identitario della città.

Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola autorevoli esponenti del mondo della cultura, delle rievocazioni storiche e degli enti coinvolti: Franco Amadio, presidente Fitetrec-Ante, che illustrerà l'inserimento del Palio di Tarquinia nel circuito della federazione sportiva nazionale; Renato Chiti, presidente di Medieval Italy, che presenterà il circuito nazionale Medieval Italy e l'imminente costituzione della DMO (Destination Management Organization); Antonio Tempesta, presidente dell'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, che farà un focus sulle nuove normative relative a rievocazioni storiche e abiti d'epoca; Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (I.C.P.I.), che parlerà della mappatura del patrimonio immateriale italiano.

A completare il programma, due contributi di particolare rilievo: Giovanni Chiatti, presidente della Commissione Nazionale Veterinaria Fitetrec-Ante e membro del Comitato Storico Tecnico, che approfondirà gli aspetti tecnici legati allo svolgimento della manifestazione; Alessandra Sileoni, presidente della Società Tarquiniense d'Arte e Storia e membro del Comitato Storico Tecnico, che offrirà una lettura storica e documentale dell'evento.

Il convegno rappresenta un'importante occasione di dialogo tra istituzioni, studiosi e cittadinanza, in un contesto in cui la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali si intreccia sempre più con lo sviluppo turistico e culturale del territorio.