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Consiglio comunale di Montalto approva il bilancio: tutte le società chiudono con utili in crescita
Questi dati dimostrano una gestione sana e senza rischi per il bilancio comunale
06/10/2025 - 07:05

MONTALTO DI CASTRO - Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio Consolidato 2024, un documento che serve a controllare i conti del Comune e delle sue società partecipate.
Il risultato delle partecipate è positivo: tutte le società collegate al Comune hanno chiuso il 2024 con utili in crescita rispetto al 2023. In particolare: Montalto Multiservizi: utile di € 1.336 (dopo un accantonamento di € 32.000 dell'anno precedente); Fondazione Solidarietà e Cultura: utile di € 24.879; Fondazione Vulci: utile di € 5.225; Talete S.p.A. (partecipazione del 2,6%): utile di € 73.293.


Questi dati dimostrano una gestione sana e senza rischi per il bilancio comunale.
Durante l'approvazione del bilancio, l'Amministrazione ha anche illustrato due importanti interventi di chiarezza e risanamento: cancellati crediti non più esigibili per € 1.603.527,96, che pesavano da moltissimi anni. In questo modo il bilancio è più realistico e affidabile.
Pagato un debito verso la Regione Lazio di € 750.000, nato nel 2020 ma mai inserito nel bilancio. È stato saldato senza tagliare servizi ai cittadini e senza aumentare tasse e tributi.

Il Sindaco e l'Amministrazione spiegano che queste operazioni, anche se nel breve periodo pesano sul bilancio, sono scelte di responsabilità: rendono i conti comunali più trasparenti e solidi, e aprono la strada a maggiori investimenti e servizi per i cittadini negli anni futuri.
Tutto per dare maggiore stabilità e ossigeno al bilancio già dal 2026, così da garantire una migliore gestione dei conti e assicurare i servizi ai cittadini.



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