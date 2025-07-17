Comunità Montana dei Cimini, Fabio Menicacci nuovo commissario

Le congratulazioni delle istituazioni

17/07/2025 - 08:35



SORIANO NEL CIMINO - Comunità Montana dei Cimini, Sabatini e Zelli: 'Auguri a Fabio Menicacci nuovo commissario'

'Accogliamo con soddisfazione la nomina di Fabio Menicacci quale commissario liquidatore della Comunità Montana dei Cimini, da parte del presidente della Regione Francesco Rocca. Già sindaco di Soriano nel Cimino, possiede senza dubbio i migliori requisiti per gestire la fase di riordino dell'ente montano e per favorirne il rilanciarlo come punto di riferimento per l'intero territorio dei Cimini che Menicacci ha dimostrato di conoscere a fondo grazie alla sua proficua attività amministrativa. A lui auguriamo buon lavoro assicurandogli piena collaborazione per la piena riuscita della mission che gli è stata affidata'.

Lo dichiarano il capogruppo Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Zelli.

Panunzi: “Auguri di buon lavoro a Menicacci'

Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Fabio Menicacci, già sindaco di Soriano nel Cimino, per la nomina a commissario liquidatore della Comunità montana dei Cimini. A lui rivolgo l'augurio di buon lavoro per questo incarico impegnativo.

Un sentito ringraziamento va a Eugenio Stelliferi, che ha guidato l'ente in una fase delicata e di transizione, ricoprendo prima il ruolo di presidente e poi quello di commissario. Un impegno portato avanti con serietà e senso delle istituzioni, che ha garantito continuità amministrativa e attenzione concreta alle esigenze del territorio.

Enrico Panunzi

Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio