Colpo grosso in casa Flaminia Calcio: arriva lex capitano della Lazio Primavera Simone Mattia

01/08/2022 - 14:32







CIVITA CASTELLANA - L’ex capitano della Lazio Primavera Simone Mattia, classe ’96 , ha firmato per la Flaminia Civita Castellana Vanta una lunga esperienza nel settore giovanile della Lazio fino alla Primavera, dove ha indossato anche la fascia di capitano dei biancocelesti, mettendo in bacheca una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Esterno destro di centrocampo ha firmato l’accordo dopo un incontro con il diesse Stefano Scardala e Il presidente Francesco Bravini e si è subito messo a disposizione del tecnico Federico Nofri. Il neo calciatore della formazione civitonica, ha collezionato anche 100 presenze in Serie C , indossando per due stagioni la maglia della Paganese e Sambenedettese e una del Rieti. Nella scorsa stagione ha giocato con il Cannara in serie D. Quanto alla squadra ieri ha effettuato una doppia seduta al Madami. Parte atletica curata dal professor Adriano Bianchini, poi il gruppo è stato preso in consegna da Nofri e il secondo Abate per la parte tecnica che si è conclusa con una partita. I portieri invece sono stata come sempre curati da Morgan Croce.

Riflettori puntati anche sulla Juniores Nazionale. La stagione 2022/23 sarà nel segno della continuità, con la conferma di mister Fabio Tocci al timone della squadra, coadiuvato dal preparatore atletico professor Mauro Fiata (in questi giorni impegnato a collaborare con la Prima Squadra). Sarà ancora una volta il manto sintetico del 'Ginnasi' di Ronciglione ad ospitare dal 22 agosto al 10 settembre (di mattina) i ragazzi dell'Under 19 Nazionale del Flaminia. Si rafforza così la collaborazione con il Comune di Ronciglione (che si ringrazia per l'ennesima volta), che di nuovo è venuta in soccorso della società civitonica per risolvere problematiche di impiantistica ferme purtroppo al palo. La Juniores sarà composta quest'anno da ragazzi del 2004 (confermati una buona parte di quelli dello scorso anno) e del 2005 (molti provenienti dal Settore Giovanile del Flaminia, ma con importanti innesti provenienti da altre realtà regionali ed extraregionali). La rosa si sta componendo man mano sotto l'attenta regia del Responsabile tecnico Vito Piscopiello e di mister Tocci. Come sempre fondamentale l’apporto del magazziniere/factotum Mario Figoli.



