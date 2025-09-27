Civita Castellana ambisce al titolo di Città europea dello sport, Giampieri: 'Entro 2027 completeremo anche la piscina'

La commissione Aces nella città della ceramica per la presentazione del dossier

27/09/2025 - 07:30

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - 'A Civita Castellana il 31% dei cittadini pratica sport in modo continuativo, contiamo 40 associazioni e quasi 3500 tesserati. La nostra città dispone di campi da calcio, palestre attrezzate per varie discipline, un campo da rugby e molto altro. Stiamo investendo milioni di euro per l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti sportivi al fine di rafforzare la nostra identità sportiva, creare progetti di inclusione e mettere a sistema l'intero complesso sportivo attraverso una programmazione condivisa e multilivello. Entro il 2027 contiamo di portare a compimento la ristrutturazione della piscina comunale con un investimento di 470mila euro'. Lo ha detto il sindaco Luca Giampieri ieri in occasione dell'incontro con la commissione Aces Europe (la federazione delle capitali e delle città europee dello sport riconosciuta dal parlamento europeo), durante il quale è stato presentato ufficialmente il dossier a sostegno della candidatura di Civita Castellana a “Best European Town of Sport 2027”. Un dépliant dettagliato in cui, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, sono state espresse le potenzialità del territorio e la sua offerta. Un passaggio, se vogliamo, di carattere 'istituzionale' che ha dato seguito al sopralluogo fatto dalla commissione Aces nei giorni scorsi durante il quale sono stati visionati gli impianti sportivi e preso contatti con le associazioni.

La città della ceramica è stata l'unica nel Lazio a presentare la propria candidatura. Dovrà vedersela con altre 6 città: Cattolica, Cavarzere, Palmi, Bogliasco, Tito e Agropoli. Le quattro città vincitrici saranno annunciate a metà ottobre con l'assegnazione del titolo che avverrà direttamente a Bruxelles. 'Potranno godere - ha spiegato il presidente Aces Italia, Fabrizio Santangelo - di una visibilità internazionale promossa da Aces in tutti i contesti in cui si parla di sport; ottenere il riconoscimento del loro impegno per la promozione dello sport, un aumento del prestigio internazionale, la possibilità di attrarre turisti e investimenti e l'opportunità di migliorare l'infrastruttura sportiva e la partecipazione cittadina, fungendo da esempio per altre città'.

'Vogliamo fare di Civita Castellana un modello di sport per tutti - ha detto l'assessora allo sport Giovanna Fortuna -, che sia inclusivo, accessibile e diffuso. Abbiamo ospitato eventi importanti come la Maratonina dei tre comuni, il trofeo dei falisci, il memoria Sacchi, la corsa ciclistica Memorial Panichelli. E ancora eventi come Lo sport in piazza promosso dal Coni, lo street workout, la Special olympics volleyball week e molti altri. Insomma, Civita Castellana vuole vincere questo riconoscimento, non solo perchè ha strutture rinnovate, ma perchè ha una visione, una comunità viva, una rete solida tra istituzioni, cittadini e realtà sportive'.