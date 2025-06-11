Civita Castellana accoglie la Fiaccola della Pace: pellegrinaggio verso Loreto

La storica celebrazione con oltre 80 000 partecipanti è partita oggi 11 giugno da Macerata e passerà nella Tuscia alle 18:00

11/06/2025 - 11:55



MACERATA - Il Pellegrinaggio Macerata‑Loreto nasce nel 1978 per impulso di don Giancarlo Vecerrica, allora insegnante a Macerata, come gesto di ringraziamento post‑scolastico alla Madonna. Dal 1993, con la storica celebrazione presieduta da Giovanni Paolo II, il cammino si è consolidato come appuntamento spirituale di massa, con decine di migliaia di partecipanti ogni anno. Oltre 80 000 partecipanti, con un folto staff di 3 000 volontari per assistenza liturgica, sanitaria, media e logistica.

La Fiaccola della Pace, come previsto nel programma del 2025, passerà per Civita Castellana oggi, mercoledì 11 giugno. La prima semitappa prevede l'arrivo a Civita Castellana in Piazza Duomo verso le ore 18:00, dopo la partenza da Roma alle 11:30. La seconda semitappa invece partirà da Civita Castellana alle 14:00, sempre da Piazza Duomo.

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO – Alle ore 11:30, dalla Capitale prende il via la Fiaccola della Pace, benedetta dal Papa mercoledì mattina, che attraverserà l’Italia centrale in staffetta verso Macerata. La fiaccola, simbolo di comunione con la Chiesa, giungerà in serata ad Osimo, dove sarà accolta presso il Santuario di San Giuseppe da Copertino

GIOVEDÌ 12 GIUGNO: conferenza stampa e accrediti. Giornalisti e fotografi potranno ritirare il pass per accedere allo stadio Helvia Recina giovedì 12 giugno, durante la conferenza stampa nella Sala Cesanelli dello Sferisterio di Macerata. Saranno fornite le ultime informazioni logistiche, inclusi percorsi, assistenza e servizi per disabili.

VENERDÌ 13 GIUGNO: cammino da Assisi a Macerata della fiaccola. La Fiaccola della Pace riprende il cammino venerdì da Assisi, passando da località come Tomba di San Francesco, Armenzano, Camerino e San Severino Marche, per arrivare il 14 giugno mattina a Macerata.

SABATO 14 GIUGNO: il cuore del Pellegrinaggio

Ore 20:30 – La celebrazione eucaristica di apertura sarà officiata al Centro Fiere di Villa Potenza (ex Centro Fiere di Macerata). Qui avverrà l’accensione ufficiale della Fiaccola della Pace.

Ore 22:30 – Il cammino notturno ha inizio dallo stadio Helvia Recina, con decine di migliaia di pellegrini pronti a intraprendere i 27–28 km verso Loreto. Il percorso sarà scandito da:

Mezzanotte alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù a Sambucheto – adorazione eucaristica

San Firmano – distribuzione delle fiaccole, avvio della suggestiva fiaccolata

Becerica – “Festa della luce” con fuochi pirotecnici gentilmente offerti da una ditta locale

Chiarino – ristoro a base di tè, caffè e dolci offerti da volontari da Pesaro

Costabianca (alle prime luci dell’alba) – recita dell’Angelus e scambio della pace

Ore 06:00 circa – arrivo alla Basilica della Santa Casa di Loreto, deposizione delle preghiere nel braciere e possibilità di entrare nella Santa Casa.

Dal raduno nel capoluogo marchigiano all’arrivo, si prevede un’imponente partecipazione e atmosfera spirituale, scandita da canti, testimonianze e soste di raccoglimento.

In un tempo segnato da sfide globali, la fiaccola diventa gesto concreto di pace, mentre il cammino a piedi reinterpreta la tradizione mariana in chiave comunitaria e intergenerazionale. Un’esperienza che fa comunità – centinaia di bus, migliaia di passi – per ritrovarsi insieme “in cammino verso la Casa della speranza”.

PROGRAMMA

11 giugno: Partenza Fiaccola 11:30 Roma → Osimo

12 giugno: Conferenza stampa & accrediti — Sferisterio, Macerata

13 giugno: Staffetta da Assisi 08:30–19:00 Assisi → San Severino Marche → Macerata

14 giugno: Messa d’apertura & pellegrinaggio 20:30–06:00+ Centro Fiere → Loreto

PROGRAMMA COMPLETO FIACCOLA DELLA PACE

Mercoledì 11/06/2025

Prima Semitappa Partenza da Roma ore 11.30

Ore 11.30 km 0.00 Partenza Roma, Flaminia nuova (Saxa Rubra)

Ore 16.00 km 37.00 SS.3 Rignano Flaminio

Ore 18.00 km 58.00 Arrivo a Civita Castellana Piazza Duomo

Seconda Semitappa partenza da Civita Castellana

Ore 14,00 km 58.00 Partenza da Civita Castellana Piazza Duomo

Ore 16.00 km 76,5 Otricoli

Ore 18,00 Km 90,0 Narni

Ore 19.00 km 108.0 Arrivo a Terni SS Flaminia Piazza Europa

Giovedì 12/06/2025

Tappa Terni – Assisi Basilica San Francesco

Ore 07.30 km 0.00 Partenza da Terni N. S. di Fatima via Gabelletta

Ore 08.15 km 6,00 S. Gemini

Ore 10,15 km 25,0 Massa Martana

Ore 11,15 km34,1 Montecchio

Ore 12.00 Sosta Pranzo Bastardo

Ore 13.15 km 43.6 Bastardo (Partenza)

Ore 14,00 km 44,6 Villa del Marchese

Ore 15,00 km 52,2 Cantalupo

Ore 16,00 km 62,1 Castelnuovo

Ore 16,30 km 66,8 Santa Maria degli Angeli

Venerdì 13/06/2025

Tappa Assisi-San Severino Marche

Ore 8.30 km 00.0 Partenza da Assisi Tomba San Francesco

Ore 09.00 km 4.7 Costa di Trex

Ore 09.30 km 9.1 Armenzano

Ore 10.00 km 13.1 San Giovanni

Ore 10.00 km 18.4 Valtopina

Ore 11.15 km 24.5 Capodacqua

Ore 12.45 km 37.00 Arrivo Colfiorito (Sosta Pranzo)

Ore 14.15 km 37.00 Partenza Colfiorito

Ore 15.30 km 46.00 Serravalle del Chienti

Ore 17.00 km 60.00 Camerino

Ore 18.00 km 70.00 Castelraimondp

Ore 19.00 km 80.00 San Severino Marche

Sabato 14/06/2025

Tappa Berta di San Severino Marche-Caldarola-Macerata

Ore 08,30 Km 00.0 Partenza da San Severino

Ore 09,30 km 09,6 San Severino Marche

Ore 11,00 km 21,1 Serrapetrona

Ore 12.00 km 30,0 Caldarola (sosta pranzo)

Ore 14.30 km 30,0 Partenza da Caldarola

Ore 15,15 km 34,2 Belforte del Chienti

Ore 16,00 Km 42,0 Tolentino

Ore 17,30 km 58,0 Sforzacosta

Ore 18,30 km 66,0 Macerata

Ore 19.00 km 73,0 Arrivo Villa Potenza