MACERATA - Il Pellegrinaggio Macerata‑Loreto nasce nel 1978 per impulso di don Giancarlo Vecerrica, allora insegnante a Macerata, come gesto di ringraziamento post‑scolastico alla Madonna. Dal 1993, con la storica celebrazione presieduta da Giovanni Paolo II, il cammino si è consolidato come appuntamento spirituale di massa, con decine di migliaia di partecipanti ogni anno. Oltre 80 000 partecipanti, con un folto staff di 3 000 volontari per assistenza liturgica, sanitaria, media e logistica.
La Fiaccola della Pace, come previsto nel programma del 2025, passerà per Civita Castellana oggi, mercoledì 11 giugno. La prima semitappa prevede l'arrivo a Civita Castellana in Piazza Duomo verso le ore 18:00, dopo la partenza da Roma alle 11:30. La seconda semitappa invece partirà da Civita Castellana alle 14:00, sempre da Piazza Duomo.
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO – Alle ore 11:30, dalla Capitale prende il via la Fiaccola della Pace, benedetta dal Papa mercoledì mattina, che attraverserà l’Italia centrale in staffetta verso Macerata. La fiaccola, simbolo di comunione con la Chiesa, giungerà in serata ad Osimo, dove sarà accolta presso il Santuario di San Giuseppe da Copertino
GIOVEDÌ 12 GIUGNO: conferenza stampa e accrediti. Giornalisti e fotografi potranno ritirare il pass per accedere allo stadio Helvia Recina giovedì 12 giugno, durante la conferenza stampa nella Sala Cesanelli dello Sferisterio di Macerata. Saranno fornite le ultime informazioni logistiche, inclusi percorsi, assistenza e servizi per disabili.
VENERDÌ 13 GIUGNO: cammino da Assisi a Macerata della fiaccola. La Fiaccola della Pace riprende il cammino venerdì da Assisi, passando da località come Tomba di San Francesco, Armenzano, Camerino e San Severino Marche, per arrivare il 14 giugno mattina a Macerata.
SABATO 14 GIUGNO: il cuore del Pellegrinaggio
Ore 20:30 – La celebrazione eucaristica di apertura sarà officiata al Centro Fiere di Villa Potenza (ex Centro Fiere di Macerata). Qui avverrà l’accensione ufficiale della Fiaccola della Pace.
Ore 22:30 – Il cammino notturno ha inizio dallo stadio Helvia Recina, con decine di migliaia di pellegrini pronti a intraprendere i 27–28 km verso Loreto. Il percorso sarà scandito da:
Mezzanotte alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù a Sambucheto – adorazione eucaristica
San Firmano – distribuzione delle fiaccole, avvio della suggestiva fiaccolata
Becerica – “Festa della luce” con fuochi pirotecnici gentilmente offerti da una ditta locale
Chiarino – ristoro a base di tè, caffè e dolci offerti da volontari da Pesaro
Costabianca (alle prime luci dell’alba) – recita dell’Angelus e scambio della pace
Ore 06:00 circa – arrivo alla Basilica della Santa Casa di Loreto, deposizione delle preghiere nel braciere e possibilità di entrare nella Santa Casa.
Dal raduno nel capoluogo marchigiano all’arrivo, si prevede un’imponente partecipazione e atmosfera spirituale, scandita da canti, testimonianze e soste di raccoglimento.
In un tempo segnato da sfide globali, la fiaccola diventa gesto concreto di pace, mentre il cammino a piedi reinterpreta la tradizione mariana in chiave comunitaria e intergenerazionale. Un’esperienza che fa comunità – centinaia di bus, migliaia di passi – per ritrovarsi insieme “in cammino verso la Casa della speranza”.
PROGRAMMA
11 giugno: Partenza Fiaccola 11:30 Roma → Osimo
12 giugno: Conferenza stampa & accrediti — Sferisterio, Macerata
13 giugno: Staffetta da Assisi 08:30–19:00 Assisi → San Severino Marche → Macerata
14 giugno: Messa d’apertura & pellegrinaggio 20:30–06:00+ Centro Fiere → Loreto
PROGRAMMA COMPLETO FIACCOLA DELLA PACE
Mercoledì 11/06/2025
Prima Semitappa Partenza da Roma ore 11.30
Ore 11.30 km 0.00 Partenza Roma, Flaminia nuova (Saxa Rubra)
Ore 16.00 km 37.00 SS.3 Rignano Flaminio
Ore 18.00 km 58.00 Arrivo a Civita Castellana Piazza Duomo
Seconda Semitappa partenza da Civita Castellana
Ore 14,00 km 58.00 Partenza da Civita Castellana Piazza Duomo
Ore 16.00 km 76,5 Otricoli
Ore 18,00 Km 90,0 Narni
Ore 19.00 km 108.0 Arrivo a Terni SS Flaminia Piazza Europa
Giovedì 12/06/2025
Tappa Terni – Assisi Basilica San Francesco
Ore 07.30 km 0.00 Partenza da Terni N. S. di Fatima via Gabelletta
Ore 08.15 km 6,00 S. Gemini
Ore 10,15 km 25,0 Massa Martana
Ore 11,15 km34,1 Montecchio
Ore 12.00 Sosta Pranzo Bastardo
Ore 13.15 km 43.6 Bastardo (Partenza)
Ore 14,00 km 44,6 Villa del Marchese
Ore 15,00 km 52,2 Cantalupo
Ore 16,00 km 62,1 Castelnuovo
Ore 16,30 km 66,8 Santa Maria degli Angeli
Venerdì 13/06/2025
Tappa Assisi-San Severino Marche
Ore 8.30 km 00.0 Partenza da Assisi Tomba San Francesco
Ore 09.00 km 4.7 Costa di Trex
Ore 09.30 km 9.1 Armenzano
Ore 10.00 km 13.1 San Giovanni
Ore 10.00 km 18.4 Valtopina
Ore 11.15 km 24.5 Capodacqua
Ore 12.45 km 37.00 Arrivo Colfiorito (Sosta Pranzo)
Ore 14.15 km 37.00 Partenza Colfiorito
Ore 15.30 km 46.00 Serravalle del Chienti
Ore 17.00 km 60.00 Camerino
Ore 18.00 km 70.00 Castelraimondp
Ore 19.00 km 80.00 San Severino Marche
Sabato 14/06/2025
Tappa Berta di San Severino Marche-Caldarola-Macerata
Ore 08,30 Km 00.0 Partenza da San Severino
Ore 09,30 km 09,6 San Severino Marche
Ore 11,00 km 21,1 Serrapetrona
Ore 12.00 km 30,0 Caldarola (sosta pranzo)
Ore 14.30 km 30,0 Partenza da Caldarola
Ore 15,15 km 34,2 Belforte del Chienti
Ore 16,00 Km 42,0 Tolentino
Ore 17,30 km 58,0 Sforzacosta
Ore 18,30 km 66,0 Macerata
Ore 19.00 km 73,0 Arrivo Villa Potenza