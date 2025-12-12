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Civita Castellana, ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale
A causa degli elevati valori di Arsenico, luso dellacqua deve essere limitato esclusivamente ad usi in impianti tecnologici e per igiene domestica
12/12/2025 - 16:56

CIVITA CASTELLANA - Acqua non potabile su tutto il territorio comunale di Civita Castellana. Il sindaco Luca Giampieri ha appena emesso un'ordinanza che vieta la potabilità dell'acqua a uso umano, sino a nuove disposizioni e nelle more della esecuzione di nuovi accertamenti analitici.

A seguito di rilevazioni dell'Arpa Lazio nei punti di prelievo fontana pubblica di piazza San Clemente (rete centro serbatoio Barco – San Lorenzo) e fontana pubblica di via Roma (rete f.p. centro serbatoio Barco), infatti, i valori dell'arsenico sono risultati superiori alla norma. L'utilizzo dell'acqua, pertanto, deve essere limitato esclusivamente ad usi in impianti tecnologici e per igiene domestica.

L'ordinanza di non potabilità resterà in vigore sino a nuove disposizioni e nelle more della esecuzione di nuovi accertamenti analitici. Il Comune si premurerà di informare tempestivamente la cittadinanza non appena i valori torneranno nei limiti.




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