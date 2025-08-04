Civita Castellana, tra il 6 e il 7 agosto la disinfestazione per zanzare e insetti

L'intervento attivato anche per la diffusione del virus West Nile nel territorio regionale

04/08/2025 - 17:02



CIVITA CASTELLANA - Il Comune di Civita Castellana avverte la cittadinanza che durante la notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto 2025, dalle ore 1:00 circa del mattino, sarà effettuata una disinfestazione adulticida per zanzare e alati su tutte le strade dei centri abitati e case sparse su tutto il territorio comunale.

Questo intervento, inserito all'interno della normale programmazione attuata dagli uffici comunali, sarà esteso anche alle abitazioni rurali e/o isolate. Tale decisione, presa anche con il supporto tecnico della ASL di Viterbo - Dipartimento di Prevenzione, è stata assunta in considerazione della diffusione del virus West Nile nel territorio regionale e dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Seppure al momento la diffusione del virus sembri localizzata nel basso Lazio e in particolare nella provincia di Latina, si è deciso a scopo preventivo di ricomprendere nella prossima disinfestazione anche aree normalmente escluse per le loro caratteristiche di ruralità, per la presenza di orti e/o allevamenti di animali.

Si prega tutta la popolazione di leggere attentamente ed attuare le seguenti avvertenze:

1- non devono essere stesi indumenti e biancheria ad asciugare all'esterno delle abitazioni e devono essere tenute chiuse, per tutto il periodo del trattamento, porte e finestre degli appartamenti/locali siti in corrispondenza delle vie interessate all'intervento;

2- gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; qualora non fosse possibile allontanare scodelle e recipienti per alimenti capovolgerle o coprirle. Dopo il trattamento, lavarle con acqua e sapone;

3- si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;

4- si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a mettere al riparo gli stessi; a tal fine utilizzare un telo in PVC;

5- nel caso siano presenti giochi e/o attrezzature e/o arredi in aree esterne di pertinenza, essi dovranno essere coperti con teli in PVC, e poi lavati accuratamente, prima di renderli di nuovo fruibili, con acqua e sapone, e quindi risciacquati bene con acqua corrente meglio se a pressione;

6- la frequentazione da parte di bambini e animali domestici delle aree trattate può avvenire soltanto dopo che siano trascorse almeno due ore dalla irrorazione del prodotto;

7- Se sono presenti orti, si prega di avvisare il responsabile tecnico, reperibile ai numeri sotto indicati, o coprirli con un telo in PVC;

8- qualora nelle vicinanze della zona trattata fossero installate arnie di api è necessario avvisare il responsabile tecnico ai numeri 340/7308361 - 347/4899059.

Per chi volesse inoltre approfondire autonomamente l'argomento, si informa che il prodotto utilizzato è l'HYDROCIP, a marchio COLKIM, il principio attivo è regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità (Reg. n. 19555); la formulazione commerciale verrà utilizzata alle dosi ed alle diluizioni riportate sulla etichetta, presso la ditta esecutrice è disponibile inoltre la scheda tecnica e di sicurezza, peraltro reperibile online.

Di seguito alcune informazioni ed indicazioni fornite dalla ASL di Viterbo negli ultimi giorni e che potranno essere di utilità per tutti:

➢ Non sono stati rilevati casi umani o animali di Virus West Nile nella nostra provincia.

➢ Il virus si trasmette attraverso la puntura di zanzare (Culex) infette;

➢ non si trasmette da persona a persona né per contatto con animali;

➢ la maggior parte delle persone colpite dal virus non ha sintomi o presenza di disturbi lievi; solo raramente può causare complicanze, soprattutto nei soggetti fragili.

➢ adottare semplici precauzioni aiuta a prevenire il contagio: indossa abiti coprenti nelle ore serali; usa repellenti secondo le istruzioni; applica zanzariere a porte e finestre; e limina l'acqua stagnante; pulisci cortili, cantine e aree verdi.

'Rammento a tutti che fino ad ora non sono stati rilevati casi umani o animali in tutta la provincia di Viterbo e che l'amministrazione comunale sta monitorando costantemente gli sviluppi del Virus West Nile, a tutela della popolazione e della salute pubblica - afferma il sindaco Luca Giampieri -. Ringrazio i cittadini di Civita Castellana per la collaborazione, pregandoli di diffondere il più possibile ai propri parenti amici e conoscenti le informazioni comunicate'.