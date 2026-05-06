Civita Castellana, è nato il piccolo Alessandro

Fiocco azzurro per il consigliere Simone Brunelli; tanti auguri da cittadini e mondo politico, mamma e bambino stanno bene

06/05/2026 - 15:06



CIVITA CASTELLANA – Un lieto evento ha portato gioia a Civita Castellana: lo scorso 5 maggio, alle 20.18, all’ospedale San Pietro di Roma è nato Alessandro, figlio del consigliere comunale del Partito Democratico Simone Brunelli e della compagna Nicole De Martino.

La notizia si è diffusa rapidamente, raccogliendo numerosi messaggi di felicitazioni da parte di amici, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Il neonato, che pesa circa tre chili, gode di buona salute così come la mamma. Grande l’emozione per i genitori, che danno il benvenuto al loro bambino in un clima di affetto e partecipazione.

Anche dal mondo politico locale sono arrivati tanti auguri, a testimonianza della stima nei confronti di Brunelli e della vicinanza alla famiglia in questo momento così significativo.

Per Simone Brunelli e Nicole De Martino inizia ora una nuova fase della vita, fatta di scoperte e responsabilità, accompagnata dal calore della comunità.