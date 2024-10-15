CioccoTuscia: grande successo per il festival più dolce dell'anno

Sorrenti: 'Queste due settimane hanno superato di gran lunga le nostre aspettative'

15/10/2024 - 05:46

di Giulia Ortenzi

VITERBO - Dopo due settimane di dolci delizie ed eventi entusiasti, si è conclusa l’edizione di CioccoTuscia, la manifestazione dedicata al cioccolato che ha animato le piazze di Viterbo. L’evento ha attirato visitatori da ogni parte della regione, trasformando la città in un vero e proprio paradiso per gli amanti del cioccolato, registrando numeri eccellenti in termini di turisti e visitatori, a beneficio degli imprenditori locali.

Il CioccoTuscia, il buon cibo e il bel tempo hanno attirato una numerosa folla, che ha popolato in queste due settimane le vie del centro. “Queste due settimane hanno superato di gran lunga le nostre aspettative – dichiara Andrea Sorrenti – La domenica del primo weekend era andata molto bene, ma l’asticella si è alzata durate la seconda settimane d’evento, migliorando dal punto di vista di flusso di persone presenti, di partecipazione ai laboratori didattici. Abbiamo ottenuto un grande coinvolgimento in tutte le piazze, quindi non solo San Lorenzo, ma anche piazza della Repubblica, piazza San Carluccio, piazza delle Erbe e del Gesù dove avevamo previsto degli intrattenimenti e degli spettacoli. Grande successo anche per il cosplay contest, che ha visto la partecipazione di 24 iscritti quest’anno e ottenendo un grande riscontro”.

A dirsi soddisfatti anche i tanti ristoratori che con le molte attività hanno raggiunto il tutto esaurito, mentre gli standisti del festival del cioccolato hanno riportato un alto volume di vendite e tanti scontrini emessi: “Durante l’evento le aziende del territorio che erano presenti hanno venduto tantissimo nonostante il rincaro dei prezzi delle materie prime – prosegue Sorrenti – Nonostante il rincaro del cioccolato del 20-30% rispetto all’anno scorso, i commercianti sono comunque riusciti a vedere molto grazie alla presenza di tantissimi turisti che provenivano non sola da Roma, dal Lazio, dalla Toscana e dall’Umbria, ma anche dall’estero”.

L'evento ha rappresentato anche un'importante opportunità per i produttori locali di farsi conoscere e promuovere le loro specialità, contribuendo così alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni culinarie. Tra i tanti eventi spiccano quelli della presentazione del libro del “panettiere influencer” Fulvio Marino e la premiazione di Ludovica Delfino come amministratrice della Tuscia con la consegna del premio Staffetta d'oro che viene svolto ogni anno.

“Dal nostro punto di vista abbiamo migliorato molto rispetto all’anno scorso – conclude Sorrenti – abbiamo incrementato sia in termini di offerta, sia per quanto riguarda la manifestazione in generale. Importante anche il flusso di visitatori che sono stati molto soddisfatti da tutto l’evento in generale. Va sottolineato il fatto che quest’anno abbiamo avuto un grande successo, nonostante le tante feste in giro per la provincia, per come per esempio Soriano, Vallerano e Canepina, che attirano sempre un gran numero di spettatori. Ma quest’anno le vie di Viterbo sono state invase da turisti e non che hanno scelto di venire al CioccoTuscia. Siamo veramente soddisfatti di aver avuto un riscontro così positivo quest’anno, ma ci stiamo già mettendo all’opera per migliorare ancora e per apportare delle modifiche alla prossima edizione di CioccoTuscia”.