Cinghiale, Arcicaccia Viterbo chiede maggiore uniformità nella gestione del disciplinare

Lassociazione sollecita un confronto con la Regione Lazio sul disciplinare triennale e sulle procedure di selecontrollo

12/06/2026 - 17:21



VITERBO - Con un comunicato L’assessore Righini ha annunciato una validità triennale al disciplinare di caccia al cinghiale. Bene, l’avevamo suggerito per dare garanzie ad una pratica che richiede certezze organizzative. Sarebbe però opportuno che sul merito si avviasse subito un confronto vero con le AAVV. Come pure avevamo già proposto, infatti la questione è quella anche di un approccio modulato territorialmente.

Il Lazio non è tutto uguale per ambiente e quindi un disciplinare, tanto più se pluriennale, dovrebbe consentire (in raccordo cogli ATC) applicazioni modulate sulle diverse realtà provinciali, dentro un quadro certamente coordinato. Una agibilità autonoma e snella, più vicina alle singole realtà, per applicare al meglio le norme. Tant’ è che si parlava di regolamento a maglie larghe; ma non è certo una questione nominale.

Proprio in termini di uniformità invece si pone un’altra questione.

Come è noto la regione Lazio ha adottato con la DGR 1000/2024, in attuazione di indirizzi e norme nazionali, un piano di gestione e controllo della specie cinghiale.

Una parte dei prelievi programmati (6.000 annui) riguarda le Area Naturali Protette, e l’attuazione di tali piani è in capo agli enti gestori, che possono ricorrere a personale esterno, cioè cacciatori abilitati a proprie spese già al selecontrollo e iscritti in un apposito albo regionale.

Agli enti gestori non è sufficiente ricorrere a questo albo regionale di persone già formate e di rapido utilizzo. Attribuendo un mero valore burocratico a questa qualifica, richiedono ulteriori requisiti, tra cui ulteriori corsi (sempre onerosi) diversi per durata e programmi da ente a ente.

Ogni ente gestore emana i suoi bandi, i suoi requisiti, tra cui ingiustificate diverse anzianità anagrafiche, diversi costi e via dicendo. Basta consultare i diversi siti anche delle realtà della provincia per verificare. Risultato, pochissima adesione e ancor meno scarsissimi risultati. Insomma, da una parte si chiede di fare una azione volontaria a supporto di interessi pubblici e dall’altra si pongono ulteriori oneri per ostacolarla.

Cosa impedisce una procedura più chiara, semplificata e soprattutto uniforme e valida in ogni Area, trattandosi di selecontrollo e quindi azione individuale e puntuale, d’assoluta programmabilità nelle modalità operative e temporali.

Ci stiamo rivolgendo al Consiglio regionale, per il tramite del Presidente della Commissione Agricoltura, perché la questione venga approfondita, come è giusto che sia da parte di chi ha l’onere, con provvedimenti normativi, della programmazione e del governo del territorio.

Noi ci mettiamo a disposizione col bagaglio di conoscenza ed il patrimonio di tanti selecontrollori, per i suggerimenti tecnici più opportuni. Si faccia carico quindi il Presidente Giulio Zelli di un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per verificare la possibilità di una maggiore uniformità e semplificazione, a tutela di requisiti ed abilitazioni già riconosciute, per rendere effettivamente praticabile uno scopo sociale previsto dalle norme

Comitato Provinciale Arcicaccia Viterbo