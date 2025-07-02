Chiunque tu sia in prima nazionale per Ferento Teatro Festival il 3 luglio allarea antiche terme

02/07/2025 - 21:29



VITERBO - La danza in scena al Ferento Teatro Festival giovedì 3 luglio alle ore19,30 all’area antiche terme, con la prima nazionale Chiunque tu sia, MDA Produzioni Danza, con ladirezione artistica di Nello Ranno. Una performance che fa della danzaun gesto di accoglienza e unione, un’esperienza artistica che sipropone anche come silenziosa preghiera per un mondo più presente, aperto e autentico.

“Chiunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, quando

desideri con tutto te stesso qualunque cosa, quello è il momento in cui

l’universo intero si dispone affinché tu riesca a realizzarlo”.

Così diceva Hermann Hesse ed è proprio questo suo pensiero alla base

dello spettacolo. L’eccellenza della danza, che si unisce a canto e

musica per dare vita a un suggestivo spettacolo teatrale con cui

esprimere il legame ineludibile tra madre e figlio, tra vita presente e

vita che verrà, emblematica esperienza di condivisione dell’essere

che sacrifica la propria individualità per assumere la scelta di

procreare nuova vita, e nutrirla, e crescerla, e tutelarla. Un viaggio

che, attraverso la storia delle donne bibliche Sarah e Miriam, ripropone

il senso e il valore della madre, di tutte le madri.

Un tragitto che

procede attraverso una formula magica ripetuta, quasi una preghiera

verso lo sconosciuto, l’ignoto, un mantra di fiducia verso l’altro,

una esortazione a continuare nella ricerca e nell’esplorazione del

proprio animo: “Chiunque tu sia”. I disegni della vita sono una

visione misteriosa e sconfinata che non è concesso all’uomo di

scorgere, perché vi si perderebbe.

“Chiunque tu sia” è unpensiero, un leitmotiv ricorrente nel sacro, nell’arte e nella filosofia che non indica una resa a chiunque, ma esprime l’azione di accogliere e conoscere l’altro. È la fiducia smisurata e l’augurio segreto di ogni madre al nascituro. _Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 18,30 dalla visita guidata al sito archeologico a cura di Archeotuscia.



Ferento Teatro Festival è organizzato dal Consorzio Teatro Tuscia,

sotto la direzione artistica di Patrizia Natale e prevede, dal 2 luglio

al 18 agosto 2025, 26 appuntamenti: 16 spettacoli all’interno del

teatro romano e 10 nell’area delle antiche terme, per un’offerta che

abbraccia e coinvolge ogni ambito artistico.



Il Festival è sostenuto dal contributo del Ministero della Cultura, che

lo ha riconosciuto festival a livello nazionale, dal Comune di Viterbo,

dalla Regione Lazio e da Fondazione Carivit.