Casa della Comunità di Soriano, Sabatini: Presidio fondamentale per la sanità territoriale

Il capogruppo di Fratelli dItalia alla Regione Lazio sottolinea il valore della nuova struttura: Servizi integrati, prossimità e maggiore equità nellaccesso alle cure per i cittadini della Tuscia

22/05/2026 - 17:12



SORIANO NEL CIMINO - 'Bene l'apertura della nuova Casa della Comunità di Soriano nel Cimino che offrirà alla popolazione un punto di riferimento sociosanitario territoriale unico, e andrà a servire un bacino ampio di Comuni della Tuscia”.

“Dopo le case di comunità di Bagnoregio e Bolsena – continua -, anche nel comprensorio dei Cimini i cittadini potranno finalmente trovare l'offerta di servizi sociosanitari integrati in un'unica struttura facilmente accessibile, valorizzando la prossimità e la continuità assistenziale, soprattutto in favore dei soggetti più fragili. Prosegue dunque il percorso verso il potenziamento della sanità territoriale fortemente voluto dal presidente Francesco Rocca anche attraverso una adeguata riprogrammazione dei fondi Pnrr, per dare risposte rapide ai bisogni di salute delle persone, con un'integrazione sia dei servizi che delle competenze professionali, con al centro la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Grazie al lavoro della Giunta regionale, dell'Asl di Viterbo e del suo direttore generale Egisto Bianconi, dell'Amministrazione comunale di Soriano nel Cimino, abbiamo attivato un nuovo presidio sanitario sul territorio, atteso dai cittadini, che andrà a migliorare la qualità di vita degli utenti e a ridurre gli spostamenti verso gli ospedali”.

“Una Casa di Comunità che non vuole essere soltanto la sommatoria di servizi, ma un tassello fondamentale nella costruzione di una rete sanitaria di prossimità, volta a garantire maggiore equità nell'accesso alle cure, massima efficienza della presa in carico e dell'assistenza nelle aree interne della nostra provincia', così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente Commissione Sanità.