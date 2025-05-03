Caprarola: paracadutista finisce sul tetto e scivola giù tra le tegole

VIDEO - Attimi di paura durante levento S.S. Lazio

03/05/2025 - 19:48

di Serena D'Ascanio

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CAPRAROLA - Un pomeriggio di festa sportiva e celebrazione dei 125 anni della S.S. Lazio ha vissuto un momento di apprensione quando, durante l’attesa esibizione dei paracadutisti, uno di loro avrebbe perso quota atterrando in modo imprevisto sul tetto di un edificio adiacente a Palazzo Farnese, nei pressi della piazza principale.

Il paracadutista, impegnato in una discesa acrobatica, probabilmente a causa di una corrente d’aria sfavorevole o di un piccolo errore di manovra, è finito sul tetto in coppi della piazza, cadendo al suolo insieme a diverse tegole. Fortunatamente, nel momento della caduta, non vi erano persone sotto e l’uomo ha riportato solo lievi contusioni, venendo prontamente soccorso dal personale sanitario presente.

L’episodio non ha avuto conseguenze gravi e, dopo l’intervento dei soccorritori, l’evento è proseguito regolarmente tra mostre, spettacoli ed esibizioni sportive. Grande sollievo da parte degli organizzatori e del pubblico, che ha assistito con preoccupazione ma anche con rispetto per il coraggio e la prontezza dell’atleta.

L'iniziativa, che celebra i 125 anni della S.S. Lazio, continua per tutto il weekend tra sport, storia, incontri con campioni biancocelesti, esibizioni di judo, karate, zumba, superjump, braccio di ferro, basket in carrozzina, e tante attività pensate per appassionati e famiglie.

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