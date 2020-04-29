Cantautori in circolo festival, Luciano Nardozza il 1° maggio alle 21 su TeleLazioNord

29/04/2020 - 16:55



VITERBO - Veicolare messaggi autentici nel linguaggio universale della musica, partendo da quello fondamentale che il lavoro del cantautore non è un gioco; portare il proprio contributo artistico a una giornata dall’alto valore simbolico.

Con questo spirito il cantautore e musicista Luciano Nardozza si unisce all’iniziativa di Pietro Paolacci e Simone Gamberi dal titolo Cantautori in Circolo Festival - maratona musicale “a distanza” in diretta venerdì 1 maggio su Tele Lazio Nord, cui partecipano altri dieci artisti indipendenti della scena musicale italiana.

Luciano Nardozza si collegherà in diretta su Telelazio Nord dalle 21 (e in cross posting dalla sua pagina Facebook) dalla sua casa/studio nel lodigiano, dove sta vivendo questo periodo di quarantena e dove ha sperimentato, già a fine febbraio scorso, l’isolamento della prima zona rossa d’Italia, raccontandone le emozioni e lanciando un messaggio di condivisione e speranza nel brano interamente auto-prodotto intitolato appunto Zona Rossa.

A parlare è chi, come la maggior parte di noi, “cerca un contatto con il ‘fuori’ che sia in grado di tenerlo vivo, sano (‘scrivimi’, ‘parlami’) - raccontava Luciano al lancio del brano - ma in fondo è un appello al proprio Sé più profondo. Perché se ci sentiamo integri, siamo anche interi, sani, e riusciamo a vedere le cose che ci accadono da un punto di vista più ampio, possiamo vederne il senso, ci sentiamo parte di un mare più ampio che ci accoglie…

… a quel punto resteremo sorpresi nello scoprire, ad esempio, che mentre fuori perdiamo la libertà (di spostarci, di stare insieme, di vivere la nostra vita normalmente), dentro scopriamo la vera libertà”.