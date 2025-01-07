Caci: ''Porto turistico a Montalto è un'opportunità da cogliere''

L'ex sindaco: ''Senza un piano di sviluppo integrato e una forte tutela ambientale, rischiamo di sprecare unoccasione unica''

07/01/2025 - 07:03



MONTALTO DI CASTRO - ''Il 31 dicembre l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha chiuso il 2024 con un annuncio che potrebbe segnare una svolta per l’economia locale: la notizia dell’avvio delle procedure per la gara di realizzazione di un porto turistico. Una notizia che, in teoria, porta ottimismo, ma che potrebbe trasformarsi in un’occasione persa se non sarà accompagnata da un piano concreto di rivitalizzazione del territorio''.

Lo sostiene l'ex sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, secondo cui ''il porto turistico non può essere solo un rimessaggio o un parcheggio di barche; deve diventare il fulcro di una strategia di sviluppo territoriale che valorizzi il nostro patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico''.

''Durante il mio mandato - ricorda Caci - questo progetto era al centro delle nostre priorità. Già nel 2012 iniziammo a lavorare sugli atti amministrativi, sulle conferenze dei servizi e a coinvolgere la Regione Lazio, mentre nel 2017, con il progetto “Cala di Vulci”, tentammo un rilancio, che però si arenò per l’assenza di un Piano dei Porti regionale, ostacolato per volontà politica di quelle amministrazioni regionali''.

Per Caci: ''la vera svolta è arrivata proprio con l’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale da parte della giunta Rocca nel novembre 2023. Questo passaggio rappresenta un’opportunità storica per il nostro territorio, ma il successo dipenderà dalla capacità di integrare il porto in una visione più ampia di sviluppo economico e culturale''.

''Per evitare che il porto resti una cattedrale nel deserto, servono interventi concreti - prosegue l'ex sindaco - incentivi alle attività commerciali locali, tutela del territorio dall’espansione incontrollata delle rinnovabili, chiedere un impegno concreto per sventare il deposito di scorie e una programmazione di eventi e iniziative culturali capaci di attrarre visitatori. Nel nostro progetto, il porto era parte di un sistema integrato che puntava a valorizzare i prodotti tipici della Maremma, le bellezze naturali e le potenzialità turistiche del territorio, soprattutto durante il periodo estivo.

L’amministrazione comunale ha dichiarato di aver affidato l’incarico a un esperto del settore, di cui però non ho trovato traccia all’albo pretorio del comune, ma è fondamentale che il percorso venga condiviso con la comunità.

Prima di avviare la fase di project financing, serve un confronto aperto con commercianti, operatori del settore e cittadini. Solo attraverso una consultazione pubblica ed il dialogo si potranno definire scelte che rispondano alle reali esigenze del territorio.

Spero che l’iter burocratico - conclude Caci - sia rapido e che il progetto si traduca in un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale. Tuttavia, senza un piano di sviluppo integrato e una forte tutela ambientale, rischiamo di sprecare un’occasione unica, relegando il porto a semplice punto di ormeggio. E sarebbe uno svilire il lavoro dal sindaco Sacconi alla mia giunta che tanto ha fatto per arrivare oggi a questo risultato. Mettiamoci a lavoro sul serio e rivitalizziamo il nostro Paese!''.