Bruzziches all'opposizione: tra le motivazioni la battaglia per la morosità degli affitti comunali

Il consigliere ha dichiarato di aver subito, insieme alla sua famiglia, fatti gravi

22/12/2023 - 07:03

di Gabriele Mazzetti

VITERBO – Per i più attenti non si è trattato di un “fulmine a ciel sereno”. Stiamo parlando dell'uscita di Marco Bruzziches dalla maggioranza consiliare. Vi avevamo anticipato di una cena natalizia di Viterbo 2020 a cui, rispetto all'invito aperto a tutti i membri, avevano partecipato pochissimi aderenti al movimento.

In questo momento non tira una buona aria tra i banchi della maggioranza. Il rischio è che, oltre all'uscita di Bruzziches e a quella probabile di Chiatti, l'emorragia prosegui con altri consiglieri.

Le motivazioni che hanno spinto Bruzziches a sedersi tra i banchi dell'opposizione sono state chiarite in parte. Il consigliere ha parlato di “immobilismo” della maggioranza su temi caldi dell'agenda politica viterbese. Ma l'attenzione è ricaduta soprattutto sulla sfera personale del politico, che ha ammesso di aver subito, insieme alla sua famiglia, dei fatti gravi. Il consigliere durante il suo intervento in seduta a Palazzo dei Priori ha dichiarato: “ tre mesi fa siamo stati oggetto di comportamenti a dir poco inopportuni, per non dire cose peggiori, e che purtroppo hanno causato e ancora causano sofferenze, preoccupazioni e senso d’angoscia in me e nei miei familiari”.

Bruzziches, con il passaggio alla minoranza, abbandona anche la delega al patrimonio. Sembrerebbe proprio questa sua attenzione, verso la morosità sui canoni d'affitto di alcune attività affittuarie di stabili comunali, uno dei motivi scatenanti l'uscita. Una battaglia che, usiamo il condizionale, non avrebbe visto finora l'attenzione da parte dell'amministrazione, richiesta dal consigliere. Non sappiamo se questo aspetto si ricolleghi anche ai fatti gravi subiti dallo stesso politico.