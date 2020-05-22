Brunelli: ''Solidarietà al partito democratico''

''È vergognoso che un amministratore pubblico utilizzi il potere connesso al ruolo''

22/05/2020 - 12:58



CIVITA CASTELLANA - Riceviamo e pubblichiamo:

Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e del Partito Democratico a Sergio Massaini per l’atto ignobile con cui l’Assessore al personale ne chiede il licenziamento dopo oltre 20 anni di precariato e onorata professionalità. È vergognoso che un amministratore pubblico utilizzi il potere connesso al ruolo che ricopre per far del male ad un padre di famiglia e per odiose ripicche politiche nei confronti di chi ne chiede le dimissioni.

Mi chiedo come il Sindaco possa aver legittimato un attacco così violento alla dignità di un lavoratore serio e sempre disponibile, permettendo che un dipendente comunale venisse usato per rese dei conti tra consiglieri comunali e la giunta.

Oggi si è veramente toccato il fondo, con una delle pagine più brutte e infami della nostra comunità. Perché prima di essere aspiranti politici, siamo tutti civitonici, chiamati a fare il bene della nostra città. E atti come questo, contro un concittadino e senza giusta causa, sono di una viltà senza precedenti.

Chiedo ai tanti Consiglieri Comunali sani della maggioranza una risposta forte nei confronti di un simile atto, che non può non tenere conto della responsabilità oggettiva del Sindaco.

Che si vada a elezioni così che i cittadini possano scegliere tra due persone serie, leali, che indipendentemente dal partito politico di riferimento possano restituire dignità alla politica. Una dignità che non si misura dal colore politico ma dall’indisponibilità ad accettare atti così violenti come strumento di lotta politica.

Simone Brunelli