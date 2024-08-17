Borghi d'Italia, tra i più 'social' c'è Ronciglione

Settimo in classifica secondo una ricerca SocialData con 10mila menzioni nell'ultimo anno

17/08/2024 - 07:47



RONCIGLIONE - Sui social si parla di turismo, di mare, montagna e anche dei piccoli borghi, mete sempre più apprezzate dai turisti per la loro storia, bellezza e caratteristiche architettoniche. Tra i più gettonati sulle piattaforme social c'è proprio quello di Ronciglione. Il piccolo borgo del comune viterbese, premiato nel 2023 come borgo più bello d'Italia continua a tenere alto il nome della Tuscia, piazzandosi settimo nella classifica nazionale elaborata da SocialData, azienda specializzata in analisi, previsioni e predizioni anche attraverso intelligenza artificiale e sistemi di machine learning, in collaborazione con l’Associazione Civita, realtà si occupa di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale con una particolare attenzione proprio ai borghi.

La ricerca, condotta tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024, ha analizzato le menzioni, le interazioni e il sentiment relativo al tema dei borghi italiani sui social media e altre piattaforme online, tra queste più di 350mila community Facebook, più di 151.000 blog e testate giornalistiche, più di 8500 canali youtube e più di 21.000 profili business instagram.

Tra i borghi più citati troviamo Amalfi, che guida la classifica con 20 mila menzioni e 700mila interazioni, seguita da Positano con 18 mila menzioni e 650mila interazioni, Peccioli in Toscana, Bellagio in Lombardia, Tropea, Maratea e infine Soave nel Veneto. Nella classifica Ronciglione si trova al settimo posto con 10mila menzioni e 350mila interazioni, frutto di un piano turistico ben studiato che ha fatto della cittadina viterbese una meta ambita grazie alle sue tradizioni culturali e agli eventi storici locali