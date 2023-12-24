Bonucci già al capolinea con la Union Berlino?

Lex Juventus accetterebbe la Roma come sua prossima destinazione

24/12/2023 - 00:42



VITERBO - Quella tra Leonardo Bonucci e l’Union Berlino doveva essere una storia diversa. Il capitano della nazionale italiana campione d’Europa e la squadra rivelazione della scorsa Bundesliga hanno immaginato una convivenza diversa.

Le stagioni, però, si basano sui risultati e quelli dell’Union non sono mai, davvero, arrivati. Anzi, si è innescato un clamoroso tunnel negativo che ha condotto i berlinesi nei bassifondi della classifica. Quasi al giro di boa della Bundes, l’Union è in piena zona retrocessione.

Soprattutto la Champions League, il vero focus dell’esperienza di Bonucci in terra tedesca, è stata una debacle difficile da digerire. Le incomprensioni con il tecnico tecnico Fischer hanno fatto il resto. Bonucci vuole lasciare Berlino Berlino e tornare in Italia.

Dopo la trattativa con la Lazio sfumata quest’estate, si torna, quindi, a parlare di capitale per l’ex centrale della Juventus. La Roma sta cercando un difensore esperto visite anche le difficoltà di Chris Smalling e la partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa.

Inoltre, l’affare Bonucci costerebbe circa 2 milioni lordi alle casse del club che non vivono un momento di particolare prosperità. Si tratta di un’operazione economicamente sostenibile.

FONTE CALCIOMERCATO.IT