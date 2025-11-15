Bollo auto: dal 1° dicembre sconto del 10% per chi attiva la domiciliazione bancaria

Una misura che premia i cittadini virtuosi e semplifica la vita delle famiglie

15/11/2025 - 01:30



Un aiuto concreto alle famiglie e un passo avanti verso una gestione più semplice e moderna dei tributi regionali. La Regione Lazio ha infatti annunciato che, a partire da dicembre, i cittadini che sceglieranno di pagare il bollo auto tramite domiciliazione bancaria avranno diritto a uno sconto del 10% sull’importo dovuto.

Si tratta di una decisione accolta con grande favore, poiché rappresenta un intervento mirato alla semplificazione amministrativa, oltre che un incentivo importante per i contribuenti. Grazie alla domiciliazione bancaria, infatti, sarà possibile evitare dimenticanze, ritardi e le conseguenti sanzioni previste in caso di pagamento omesso o posticipato.

La misura premia dunque i cittadini virtuosi, offrendo allo stesso tempo un vantaggio economico immediato: lo sconto del 10% rappresenta infatti un risparmio significativo, specialmente in un periodo caratterizzato da costi crescenti per le famiglie.

Un plauso arriva anche dal mondo istituzionale: “Ringraziamo la Giunta Rocca e in particolare l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per questa decisione, che testimonia la volontà dell’amministrazione regionale di semplificare la vita delle persone e sostenere concretamente le famiglie attraverso sgravi fiscali e misure volte ad abbattere la pressione fiscale”.

Con questa iniziativa, la Regione Lazio conferma dunque il proprio impegno nel costruire un sistema più efficiente, vicino ai cittadini e attento alle esigenze economiche delle famiglie.