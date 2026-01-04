Blera, al via lesperienza chiamata 'Amalgama  Viaggio dentro la materia'

Levento si terrà nella giornata di oggi presso la Sala San Nicola dalle ore 15:00 alle ore 19:00

04/01/2026 - 10:51



BLERA - Un'esperienza che unisce meraviglia, conoscenza e immaginazione, capace di trasformare la scienza in racconto e scoperta. 'Amalgama – Viaggio dentro la materia' è l'appuntamento in programma nella giornata di oggi, domenica 4 gennaio, presso la Sala San Nicola di Blera, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un affascinante percorso nel cuore degli elementi.

aboratori saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, offrendo al pubblico la possibilità di entrare e uscire liberamente da un labirinto simbolico e stratificato, ispirato alla tavola periodica degli elementi. Un viaggio che accompagna i visitatori dall'idrogeno all'oro, dal ferro allo zolfo, attraversando le 118 caselle che raccontano la nascita e l'evoluzione della materia, tra chimica, fisica, elettricità e magnetismo.

Il percorso è ideato per essere accessibile e coinvolgente anche per i meno esperti, che grazie ai laboratori condotti da Mario Morellini potranno comprendere concetti complessi in modo semplice, intuitivo e sorprendente, lasciandosi affascinare dal mondo invisibile che struttura la realtà quotidiana.

Naturalista, scrittore, guida ambientale e disegnatore, Mario Morellini è da anni impegnato nell'educazione ambientale e scientifica. Collabora con scuole di ogni ordine e grado, realizza laboratori didattici, allestisce mostre ed esposizioni naturalistiche e lavora con musei alla creazione di modellini e diorami. I suoi percorsi spaziano dalla vita al microscopio alla paleontologia, dall'archeologia sperimentale alla mineralogia, fino alla storia dei colori, della scrittura, degli antichi mestieri e della chimica. È inoltre cofondatore dell'Oasi Lipu del Lago di Montepulciano.

L'iniziativa rientra nel programma 'Magico Natale 2025', promosso dal Comune di Blera e realizzato grazie al contributo della Regione Lazio.

La specifica attività è resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione Tempo Creativo.

Ingresso libero

Evento adatto a tutte le età

Un'occasione unica per avvicinarsi alla scienza con curiosità e stupore, vivendo un'esperienza che invita a guardare il mondo con occhi nuovi.