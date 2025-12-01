Benemerenze Coni: riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive

In totale 11 premiazioni: 1 Stella di Bronzo alle società sportive, 1 Stella d'Oro, 2 d'Argento e 2 di Bronzo ai dirigenti, 1 Palma di Bronzo ai tecnici e altre 4 Medaglie di Bronzo

01/12/2025 - 07:48



SORIANO NEL CIMINO - Viterbo e la sua provincia sono tornati al centro dello sport regionale con la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive Coni, ovvero i riconoscimenti assegnati ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive relativi all'anno 2023.

Al Teatro Florida di Soriano nel Cimino, il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, l'Assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne, il Sindaco di Soriano nel Cimino Roberto Camilli, l'Assessore allo Sport di Soriano nel Cimino Luciano Perugini, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il vice Presidente Vicario Andrea Ruggeri, il membro di Giunta Andrea Frateiacci, il Delegato provinciale Ugo Baldi, il Coordinatore tecnico provinciale Adriano Ruggiero, i presidenti regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, il Delegato provinciale del CIP Marco Pallucca, il Presidente provinciale dell'Ansmes Alessandro Pica, hanno premiato dirigenti, società e atleti della provincia di Viterbo che si sono contraddistinti nel 2023.

Alla cerimonia erano presenti anche il Ten. Co. Massimo Leoni della Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo e il Ten. Col. Milko Pieri della Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare di Viterbo

LE DICHIARAZIONI

Roberto Camilli, Sindaco di Soriano e Luciano Perugini, assessore allo sport hanno espresso grande soddisfazione per la scelta del Coni Lazio: 'Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver ospitato una cerimonia di questo calibro – hanno sottolineato –. La decisione del Coni Lazio di scegliere Soriano non è casuale, ma rappresenta un riconoscimento all'impegno e alle iniziative sportive promosse dal Comune negli ultimi anni. Abbiamo la necessità di ricreare quella socialità attraverso la pratica sportiva che oggi è sempre più necessaria nella nostra società'.

Emanuele Aronne, Assessore allo Sport del Comune di Viterbo: 'Le benemerenze sono una cosa bella, sono attestai di merito per chi ha raggiunto un traguardo importante nello sport, ma non sono un p unto di arrivo, bensì di partenza, perché lo sport insegna che, come nella vita, quando si raggiunge un traguardo bisogna guardare avanti per superarlo per il bene proprio e della collettività'.

Alessandro Cochi, Presidente del CONI Lazio: 'Nel viterbese siamo presenti fin dall'inizio del mio mandato con sinergie importanti con tante amministrazioni comunali, sia per la promozione dello sport che per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva comunale, e con le forze armate, con le quali da anni organizziamo gli Educamp che sono un esempio di successo ottenuto grazie alla sinergia tra istituzioni. Concordo con l'assessore Aronne che questo riconoscimento deve rappresentare per tutti un punto di partenza'.

I PREMIATI

In totale, sono state 11 le benemerenze assegnate durante la cerimonia: 1 Stella di Bronzo alle società sportive, 1 Stella d'Oro, 2 d'Argento e 2 di Bronzo ai dirigenti, 1 Palma di Bronzo ai tecnici e altre 4 Medaglie di Bronzo: 'Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver ospitato una cerimonia di questo calibro – ha sottolineato l'Amministrazione comunale –. La decisione del Coni Lazio di scegliere Soriano non è casuale, ma rappresenta un riconoscimento all'impegno e alle iniziative sportive promosse dal Comune negli ultimi anni. Questo evento non solo celebra le eccellenze sportive, ma conferma come Soriano stia diventando sempre più una città dello sport, oltre a offrire un'ulteriore occasione per scoprire e apprezzare la nostra bellissima città'.

Alessandro Romoli, Presidente della Provincia di Viterbo: 'Ci tenevo ad essere qui oggi perché sono convinto che in una fase storica come questa, riscoprire il valore dello sport sai un elemento da valorizzare soprattutto per i nostri giovani. Abbiamo la necessità di ricreare quella socialità attraverso la pratica sportiva che oggi è sempre più necessaria nella nostra società'.

Premiati Stefano Marini Balestra (Coni Lazio) Stella di Bronzo a Giuseppe Dolera (Fiv) e Stefano Zucchi (Fisi).

Per i tecnici, Palma di Bronzo a Roberto Scorzosi (Coni Lazio).

Infine le Medaglie al merito agli atleti. Medaglia di Bronzo a Maurizio Andretta, campione italiano di baseball, Filippo Bertoni, campione italiano staffetta 4 x 200 stile libero, Melissa Gemini, campionessa italiana di pugilato e Flavia Moretti, campionessa italiana tiro con l'arco da caccia.

Al termine della cerimonia, l'Amministrazione comunale ha premiato le eccellenze sportive del territorio, dagli atleti alle società sportive che hanno raggiunto risultati importanti durante l'anno.

Il Coni Lazio e la Delegazione di Viterbo intendono ringraziare il Comune di Soriano nel Cimino per l'ospitalità.