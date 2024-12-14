Belcolle diventa lOspedale Santa Rosa, inaugurazione a gennaio

Francesco Rocca, annuncia il completamento dellospedale di Viterbo

14/12/2024 - 08:48



VITERBO - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato che a gennaio sarà inaugurato l’Ospedale Santa Rosa, nuovo nome per il completato e modernizzato ospedale Belcolle di Viterbo. L’annuncio è stato dato durante l’inaugurazione della prima sede regionale del Movimento Civico Francesco Rocca Presidente per il Bene Comune in via Cardarelli a Viterbo.

“Abbiamo completato l’ospedale di Viterbo, rendendolo una struttura moderna e all’avanguardia – ha dichiarato Rocca –. Sul fronte delle liste d’attesa, ci impegniamo a smaltire entro pochi mesi circa 400 mila richieste fuori prestazione a livello regionale. Inoltre, abbiamo potenziato il Recup, inserendo 5 milioni di nuove prestazioni.”

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze politiche della maggioranza regionale, oltre a numerosi sostenitori e amici del movimento. La nuova sede del Movimento Civico e dell’Associazione Per il Bene Comune rappresenta un simbolo tangibile del radicamento sul territorio e della volontà di promuovere un dialogo costruttivo, rafforzando il lavoro per il bene della comunità locale e regionale.