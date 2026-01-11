Viterbo, successo per la Befana 115: bilancio positivo per la viabilità in centro

Centro storico off-limits per la festa

11/01/2026 - 21:29



VITERBO – Si è conclusa tra gli applausi la manifestazione “Befana 115”, l'appuntamento che ha portato centinaia di famiglie in piazza della Rocca. Per consentire il corretto svolgimento dell'evento in piena sicurezza, l’area ha subito profonde modifiche alla circolazione che hanno impegnato la Polizia Locale e gli automobilisti per l'intera giornata.

Dispositivo di sosta: piazza della Rocca 'blindata'

Il piano operativo è scattato già dal mattino. Dalle ore 10:00 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata che ha interessato l'intera piazza della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con via III Reggimento Granatieri di Sardegna e piazza San Francesco.

I divieti hanno coinvolto anche i punti nevralgici di accesso, come l’area dall’ingresso principale della Rocca Albornoz fino a porta Fiorentina. Ulteriori restrizioni alla sosta sono state applicate in piazza San Francesco, in via della Cava e in un tratto di via Matteotti per garantire corridoi di sicurezza e spazi di manovra per i mezzi coinvolti nell'evento.

Il blocco del traffico nel pomeriggio

Con l'inizio clou della manifestazione nel pomeriggio, le restrizioni sono diventate più stringenti. Dalle 14:30 la circolazione veicolare è stata interdetta su tutta la piazza, includendo i collegamenti verso porta Fiorentina e l'area di San Faustino.

Anche via Matteotti è rimasta chiusa al traffico tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca, permettendo il transito esclusivamente ai veicoli diretti o provenienti dal comando Aves. Ai residenti delle zone coinvolte è stato garantito l’accesso attraverso percorsi obbligati su via Amendola e via III Reggimento Granatieri di Sardegna.

Un evento in sicurezza

Nonostante i numerosi provvedimenti, la collaborazione dei cittadini e il rispetto della segnaletica temporanea hanno permesso alla 'Befana 115' di svolgersi senza criticità sul fronte del traffico. Gli automobilisti hanno risposto positivamente all’invito di utilizzare percorsi alternativi, lasciando che il cuore di Viterbo diventasse per un giorno il palcoscenico della festa e della solidarietà.