Bassano Romano, primo Consiglio nazionale del nuovo partito Libertà è democrazia

Levento si terrà il 20 e continuerà il 21 dicembre, presso il Monastero San Vincenzo martire

19/12/2025 - 17:46



BASSANO ROMANO – Si terrà a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, presso il Monastero San Vincenzo martire, il primo Consiglio nazionale del nuovo partito ‘Libertà è democrazia’, il 20 e 21 dicembre.

Per la prima giornata, sabato, dopo le registrazioni di rito, si terrà alle ore 10 una celebrazione eucaristica, officiata da monsignore Berkus Duverly Goma, priore conventuale dell’Istituto San Vincenzo Martire di Bassano Romano. Non mancheranno, alle 10.45, i saluti istituzionali del presidente di ‘Libertà è democrazia’, Giancarlo Affatato, del presidente della Fondazione Forum Dsc, monsignor Gianni Fusco, del consulente ecclesiastico don Beniamino Di Martino, docente di dottrina sociale, scrittore.

Interverrà per la Fondazione Forum Dsc don Davide Colantoni, giudice ecclesiastico e docente alla Facoltà di teologia dell’Università degli studi di Palermo. I lavori partiranno dopo le 11 con la relazione del coordinatore Giancarlo Affatato, proseguirà l’intervento del capo della Segreteria politica di Led, Massimo Minisini.

Nel pomeriggio interverranno i coordinatori regionali del movimento politico che presenteranno le loro istanze, saranno organizzati dei tavoli di lavoro a cui parteciperà attivamente Giancarlo Affatato. Dibattito e Chiusura Lavori. Santa Mossa e alle 20.30 cena per gli auguri del Santo Natale.

Il giorno successivo è organizzata una visita all’Abbazia.

Ecco il programma nel dettaglio:

SABATO 20/12/2025

Ore 9:30 – Arrivo Ore 10:00 – SS. Messa officiata da Mons. Berckus Duverly Goma – Priore Conventuale dell’Istituto San Vincenzo Martire a Bassano Romano;

10:45 SALUTI ISTITUZIONALI – Presidente LéD – Prof. Arch. Giancarlo Affatato Presidente FONDAZIONE FORUM DSC – Mons. Gianni Fusco; Don Beniamino Di Martino – Docente di Dottrina Sociale della Chiesa presso diversi Istituti Superiori di Scienze Religiose della Campania, Scrittore; Don Davide Colantoni – Giudice Ecclesiastico e Docente alla Facoltà di Teologia – Palermo Consigliere Delegato Fondazione Forum;

Ore 11:15 – Inizio lavori – Relazione del Presidente LèD – Arch. Giancarlo Affatato; Relazione Capo della Segreteria Politica di LèD Massimo Minisini sul tema “Linee guida per l’anno 2026”.

Ore 12:00 – FORMAZIONE POLITICA

DOMENICA 21/12/2025

Ore 9:00 – SS. Messa

Ore 9:45 – Visita Abbazia