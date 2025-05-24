Bassano in Teverina alla XXV assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia

Felici: Unoccasione preziosa per condividere esperienze e costruire un futuro sostenibile'

24/05/2025 - 15:56



BASSANO IN TEVERINA - Bassano in Teverina ha partecipato oggi alla XXV Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, in corso a Valvasone Arzene, in Friuli Venezia Giulia. L'evento coinvolge 375 Comuni italiani e rappresenta il momento più importante della vita associativa della rete.

L'Assemblea Nazionale è un'occasione di confronto, coesione e programmazione per i piccoli comuni d'eccellenza, da oltre vent'anni impegnati nella valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e sociale dell'Italia più autentica. Un impegno portato avanti grazie alla collaborazione tra amministratori, tecnici e cittadini, chiamati ad affrontare insieme le sfide dello spopolamento e dello sviluppo economico sostenibile.

Presente il consigliere delegato Rodolfo Felici, in rappresentanza del comune di Bassano in Teverina: 'Questa Assemblea è un'occasione fondamentale per lavorare insieme ad altri borghi che, come il nostro, puntano sulla bellezza, sull'identità e sulla partecipazione per costruire un futuro sostenibile. Il confronto con altre realtà simili è sempre arricchente e ci offre nuovi strumenti per migliorare'.

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina