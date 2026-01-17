Basile: Mesi di ritardo per approvare salario accessorio. Intervenga il prefetto

Le parole del segretario generale della Uil Fp di Viterbo Diego Basile

17/01/2026 - 17:36



VITERBO - “Mesi di ritardo per approvare il salario accessorio dei dipendenti pubblici. Una situazione che riguarda quasi tutti i comuni della provincia di Viterbo. Abbiamo chiesto l’intervento del prefetto per porre fine una volta per tutte a questa situazione”. A dirlo è il segretario generale della Uil Fp di Viterbo Diego Basile.

Il salario accessorio dei dipendenti pubblici è la parte variabile della retribuzione, aggiuntiva allo stipendio base, che include indennità, lavoro straordinario, premi performance e altre competenze legate a specifici incarichi o risultati, finanziato tramite i fondi unici di amministrazione.

“I dipendenti degli enti locali – spiega poi Basile –, come da più parti riconosciuto, hanno una retribuzione inferiore del 20-22% rispetto ai dipendenti delle funzioni centrali. Detto ciò, il salario accessorio, compresa la produttività individuale, sono somme modeste che danno un minimo di sostegno all’economia famigliare. Inoltre, come riconosciuto dalla Corte dei conti, dei circa 8000 comuni italiani, 7000 approvano e chiudono il fondo del personale (fondo unico di amministrazione) alla fine dell’anno, anziché nei primi quattro mesi, e spesso senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. Una situazione che riguarda anche un po’ tutti i comuni della Tuscia”.

“Non solo – prosegue Basile –, ma i progetti individuali riguardanti ciascun dipendente, fondamentali per capire quale sarà il salario accessorio, vanno comunicati ai sindacati nel primo trimestre dell’anno. Succede invece che, puntualmente, la comunicazione alle organizzazioni sindacali avviene solo a fine anno e fuori tempo previsto dalla normativa vigente”.

“Come se non bastasse – continua Basile –, anche quest’anno, pare che in vari comuni, stiano partendo i progetti di settore senza alcuna comunicazione ai sindacati e senza aver aperto il previsto tavolo di confronto. Se così fosse, sarebbe l’ennesima grave violazione delle norme legislative”.

“Anche per la performance individuale, il premio produzione – aggiunge il segretario generale della Uil Fp Viterbo – chiediamo che le schede di valutazione, riferite all’anno precedente, vengano consegnate ai dipendenti nei primi mesi dell’anno e non alla fine come di solito succede. Non soltanto perché le schede riguardano l’anno precedente ma anche perché l’iter per arrivare al pagamento richiede tempo”.

“Infine – conclude Diego Basile –, ma non da ultimo, l’approvazione del fondo del personale è propedeutico all’erogazione, parliamo sempre di piccole somme, di voci contrattuali che sono considerate fisse e ricorrenti. Ad esempio l’indennità di rischio, il servizio esterno, eccetera”.