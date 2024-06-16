Bando 'Fresco Lazio', Sabatini e Zelli (FdI):'Misura attesa da tempo che dà risposte a filiera del latte'

16/06/2024 - 18:33



VITERBO - 'Bene il bando 'Fresco Lazio' promosso dalla Direzione agricoltura della Regione Lazio e rivolto a sostenere le attività di ristorazione, somministrazione, trasformazione e del commercio alimentare che utilizzano il latte fresco prodotto nel territorio laziale.

Ringraziamo l'assessore all' Agricoltura Giancarlo Righini per questo intervento atteso da tempo, che va a sostenere una filiera, quella della produzione, della commercializzazione e della somministrazione del latte laziale che negli ultimi anni è stata fortemente penalizzata dalle conseguenze della pandemia e della crisi internazionale e che ha bisogno di essere sostenuta.

Un contributo economico, quello assicurato dalla Regione, che punta a promuovere i nostri prodotti d'eccellenza come appunto il latte, e tutte quelle attività che ne favoriscono la distribuzione e la somministrazione nella propria catena alimentare'.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Menegali Zelli