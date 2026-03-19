Bagnoregio, operativa la prima Casa della comunità della provincia di Viterbo

La nuova struttura rafforza la sanità territoriale: ambulatori specialistici, diagnostica, assistenza domiciliare e programmi di prevenzione

19/03/2026 - 12:42



BAGNOREGIO - A Bagnoregio è stata inaugurata la prima Casa della Comunità della provincia di Viterbo. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme alle istituzioni locali e ai vertici della Asl.

All'interno della Casa della Comunità saranno disponibili numerosi servizi: punto unico di accesso, CUP, ambulatori specialistici e infermieristici, diagnostica di base, punto prelievi e assistenza domiciliare integrata. Spazio anche a consultorio, attività per la salute mentale, programmi di screening e vaccinazioni pediatriche, oltre a fisioterapia e continuità assistenziale. L'inaugurazione si è trasformata in un momento di grande partecipazione, con cittadini, operatori sanitari e associazioni presenti, a testimonianza del forte legame tra la struttura e la comunità locale.

Il sindaco Luca Profili ha sottolineato il valore dell'opera: 'Un servizio fondamentale che avvicina la sanità alle persone e rafforza l'assistenza sul territorio, soprattutto per i più fragili. Ringrazio le istituzioni regionali, l'Asl di Viterbo e tutto il personale sanitario per il lavoro svolto, oltre che la comunità locale per la partecipazione'.

Il primo cittadino ha inoltre aggiunto: 'Desidero ringraziare il presidente Rocca e i consiglieri regionali Sabatini e Zelli per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio, insieme al direttore generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi. L'amministrazione comunale ha già investito negli ultimi anni oltre 150mila euro in attrezzature per potenziare la struttura e continuerà su questa strada con lo stesso impegno'.

Sulla stessa linea anche il vicesindaco Massimo Zeroli , che ha evidenziato come la nuova struttura rappresenti 'un passo concreto verso una sanità più moderna, organizzata e accessibile. La Casa della Comunità non è solo un luogo di cura, ma uno spazio pensato per accogliere e accompagnare i cittadini in ogni fase del loro percorso sanitario, rafforzando il rapporto tra istituzioni e territorio'.