Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale

09/03/2026 - 13:40



VITERBO - Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Speciale Centro Italia, braccio operativo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. La nomina, proposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, ha ricevuto il via libera ufficiale nel corso dell'ultima seduta della Giunta camerale.

Gasbarra, profilo di consolidata esperienza nel sistema camerale, ha ricoperto fino a oggi il ruolo di Direttore Operativo della stessa Azienda Speciale. Già Vicedirettore dell'ex azienda speciale viterbese Cefas, vanta un lungo curriculum caratterizzato da una profonda competenza nei settori della formazione professionale, dell'assistenza tecnica alle imprese e dello sviluppo del settore agroalimentare.

Il nuovo Direttore Generale subentra al Dirigente Giancarlo Cipriano, chiamato ad un nuovo prestigioso incarico. A lui sono rivolti i ringraziamenti della Presidente dell'Azienda Speciale Centro Italia, Vincenza Bufacchi, che ha voluto sottolineare il valore del percorso condiviso. 'Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Giancarlo Cipriano per la proficua collaborazione e per il lavoro svolto in questi anni. - ha dichiarato Vincenza Bufacchi - Il suo contributo è stato importante nella delicata fase della nascita della nuova Azienda speciale che ha sede a Rieti e che è nata dalla fusione delle ex aziende speciali camerali di Rieti e Viterbo, avvenuta in occasione dell'accorpamento dei due enti camerali dell'Alto Lazio, oltre che per il consolidamento dei servizi offerti al sistema produttivo locale'.

Contestualmente, la Presidente ha dato il benvenuto al nuovo Direttore Generale, tracciando le linee guida per il prossimo futuro: 'A Stefano Gasbarra vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. - ha proseguito - Siamo certi che la sua esperienza permetterà all'Azienda Speciale di proseguire con sempre maggiori risultati il lavoro a fianco della Camera di Commercio. L'obiettivo comune resta quello di potenziare la formazione, la promozione del territorio e il sostegno diretto alle imprese, rispondendo con efficacia alle sfide che le imprese hanno davanti in un periodo di grande difficoltà'.