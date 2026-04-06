Assaggi 2026, l'inaugurazione è 'de core' con Claudio Amendola ospite donore a Viterbo

Un testimonial d'eccezione tra i sapori autentici

06/04/2026 - 02:02

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Viterbo si prepara a diventare la capitale del gusto e, per l’edizione 2026 di Assaggi, lo fa schierando un fuoriclasse. Sarà Claudio Amendola l’ospite d’onore del salone dell’enogastronomia laziale, in programma sabato 16 maggio alle ore 10:00.

La scelta di Amendola non è affatto casuale. Volto tra i più amati del cinema e della TV, l'attore rappresenta l'anima più autentica di Roma e del Lazio. Ma oltre allo schermo, c'è di più: Amendola è un noto appassionato di cucina, un uomo che ha fatto della convivialità e dei sapori della nostra terra un marchio di fabbrica.

La cornice sarà quella monumentale del Complesso di Santa Maria in Gradi. Alle ore 10:00 di sabato, l'attore aprirà ufficialmente le porte a un percorso fatto di profumi, tradizioni e innovazione culinaria. Sarà un'occasione unica per il pubblico di vedere da vicino uno dei simboli della 'lazialità' mentre si immerge tra i banchi d'assaggio dei migliori produttori locali.

Ma le sorprese per l'inaugurazione non finiscono qui. Gli organizzatori di Assaggi hanno infatti lanciato un 'gancio' che sta già facendo discutere i più curiosi: Claudio Amendola non sarà solo. Un altro ospite speciale, un nome altrettanto importante, sta per essere svelato nelle prossime ore. Il cast di questa edizione 2026 si preannuncia stellare, rendendo l'attesa per sabato ancora più elettrizzante.