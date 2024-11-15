Asl Viterbo, stabilizzate 110 unità di personale nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari

Si tratta di 91 infermieri, 13 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 assistenti sociali, 1 ortottista e di 1 collaboratore tecnico professionale per le funzioni di data manager

15/11/2024 - 17:32



VITERBO - Come annunciato nelle settimane scorse, la Asl di Viterbo sta proseguendo nella sua attività di stabilizzazione professionisti della sanità, applicando puntualmente, per quanto riguarda l’azienda sanitaria locale, quanto contenuto nel piano assunzionale per il biennio 2024/25, deliberato lo scorso 8 maggio dalla Regione Lazio.

A tal riguardo, oggi sono state completate le procedure per la stabilizzazione di 110 unità di personale nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Nello specifico, si tratta di 91 infermieri, 13 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 assistenti sociali, 1 ortottista e di 1 collaboratore tecnico professionale per le funzioni di data manager all’interno della Breast unit.

Sono in fase di conclusione, infine, le procedure che condurranno alla stabilizzazione di 41 operatori socio sanitari e di 13 psicologi.

“A seguito delle autorizzazioni concesse dalla Regione Lazio – commenta il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – stiamo procedendo speditamente al perfezionamento di tutte le procedure necessarie per potenziare, qualitativamente e quantitativamente, il personale della nostra azienda. Desidero ringraziare il settore delle Risorse umane per l’enorme lavoro che, in tal senso, sta svolgendo, al fine di conseguire gli obiettivi che ci siamo proposti. In particolare, le stabilizzazioni hanno un enorme significato, per l’azienda, ma anche per i professionisti interessati, perché pongono fine a un percorso di precarietà e perché riconoscono il valore di operatori che, insieme ai loro colleghi, contribuiscono ogni giorno a mantenere alto il livello delle prestazioni erogate. Queste sono, quindi, buone notizie che vogliamo condividere con i cittadini assistiti: principali fruitori dei nostri servizi”.