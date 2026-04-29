Arsenico nellacqua, nuova tecnologia promette svolta per il viterbese

Panunzi: Membrana innovativa ed economica, ora servono test sul territorio

29/04/2026 - 07:02



VITERBO - Una possibile svolta nella lotta all’arsenico nelle acque del viterbese arriva dal mondo della ricerca. Una nuova tecnologia, basata su una membrana porosa bio-ispirata, è stata presentata nei giorni scorsi durante un tavolo tecnico in Regione Lazio, attirando l’attenzione del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi.

La soluzione, sviluppata da ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma e dell’Università della Calabria, si distingue per l’elevata efficacia e la sostenibilità: è in grado di rimuovere oltre il 99% dell’arsenico, sia nella forma pentavalente che trivalente, mantenendo al contempo i minerali utili presenti nell’acqua. Nei test di laboratorio, i valori sono scesi da 65 a meno di 10 microgrammi per litro, rientrando nei limiti indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

“Si tratta di una soluzione promettente, soprattutto per un territorio come il nostro dove la presenza di arsenico rappresenta una criticità storica”, ha sottolineato Panunzi, evidenziando però l’assenza al tavolo tecnico degli amministratori viterbesi e del gestore del servizio idrico.

Attualmente, nella provincia di Viterbo sono attivi 98 impianti di trattamento, molti dei quali necessitano di manutenzione, con un costo complessivo di circa 16,5 milioni di euro che ricade direttamente sulle tariffe dei cittadini. La nuova tecnologia potrebbe ridurre sensibilmente questi costi grazie alla sua efficienza energetica e alla possibilità di riutilizzo della membrana.

Ancora in fase sperimentale, la soluzione potrebbe presto essere testata sul campo proprio nel viterbese. L’auspicio è che la Regione Lazio avvii una sperimentazione concreta nelle aree più colpite, per verificarne l’efficacia in condizioni reali e aprire la strada a un sistema più sostenibile e accessibile per la depurazione delle acque.