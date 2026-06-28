Arrivato il nuovo 'Pulminoamico' per tutti i ragazzi e famiglie del territorio

Il mezzo è stato acquistato dall'associazione ViviCivita e la Parrocchia Santa Maria Maggiore grazie al contributo di numerosi donatori. Presente anche l'ex calciatore Roberto Rambaudi

28/06/2026 - 15:40



CIVITA CASTELLANA - Un gesto di solidarietà che si traduce in un aiuto concreto per l'intera comunità. Grazie alla generosità di numerosi donatori, ViviCivita e la Parrocchia Santa Maria Maggiore di Civita Castellana hanno ricevuto un nuovo pulmino, uno strumento destinato a facilitare gli spostamenti e le attività dedicate a ragazzi e famiglie del territorio.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di tante persone che hanno scelto di sostenere il progetto, permettendo l'acquisto di un mezzo che rappresenta molto più di un semplice veicolo. Il nuovo pulmino offrirà infatti maggiore autonomia nelle attività quotidiane dell'associazione e della parrocchia, creando nuove opportunità di inclusione, partecipazione e condivisione.

Nel messaggio di ringraziamento rivolto ai benefattori è stato sottolineato come il loro sostegno abbia contribuito a costruire un futuro migliore per tanti giovani e per le loro famiglie, attraverso un gesto capace di lasciare un segno concreto nella vita della comunità.

L'obiettivo raggiunto è stato vissuto come un successo collettivo, frutto della partecipazione e della sensibilità dimostrate da tutta Civita Castellana, che ancora una volta ha risposto con generosità a un progetto dal forte valore sociale.

Alla giornata di venerdì 26 giugno, ha preso parte anche l'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi, la cui presenza ha contribuito a rendere ancora più significativo il momento di festa e di condivisione.