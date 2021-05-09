Arredare casa col legno, stile e semplicità

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09/05/2021 - 15:50



Una modalità di arredamento sempre in voga e diffusa in diversi Paesi del mondo, soprattutto in Scandinavia, è quella che utilizza un materiale bello, elegante e caldo come il legno. Negli ultimi anni si è evidenziata una nuova voglia dell’arredamento in legno, grazie sia ad una maggiore attenzione all'ecosostenibilità da parte della gente che all’uso di sempre più massiccio di materiali riciclabili. Da qui, una rinnovata tendenza ad arredare casa col legno.

Tantissimi gli oggetti, il mobilio e i complementi di arredo che si possono trovare in questo materiale semplice ma elegante e per chi desidera abbinarvi altri prodotti dal design tradizionale oppure più innovativo, a disposizione vi sono negozi online specializzati, come ad esempio Agof Store, che possono fornire soluzioni e idee per ogni esigenza o gusto personale. Chiunque voglia arredare casa con prodotti raffinati, ha pertanto a disposizione un’ampia scelta.

Il legno, difatti, con la sua sobria eleganza e versatilità, consente di poter scegliere un arredamento o un mobilio di casa nello stile più gradito e personale. Cerchiamo adesso quindi di fornire qualche utile suggerimento su come arredare casa col legno, combinando stile e semplicità, senza tuttavia mettere in secondo piano il giusto design o una ricercata raffinatezza. D’altronde, il legno, come tipo di materiale, si presta ottimamente proprio a questa particolare combinazione.

Arredare casa col legno, scegliere lo stile

Nel caso si rinnovasse totalmente la propria abitazione, bisogna innanzitutto scegliere lo stile in cui la si vorrà, in modo da armonizzare i diversi ambienti della stessa e poi arredarla in base ai propri gusti. Si può optare per uno stile rustico, vintage, moderno oppure orientale o minimalista o, ancora, di design. Una volta effettuata tale scelta, allora si passerà ad individuare il tipo di oggetti da porre all’interno di ciascuna stanza, in modo da ottenere il risultato stilistico immaginato.

Per gli amanti dello stile minimalista, ad esempio, è possibile optare per mobili rivestiti in legno liscio che, combinati all’uso di particolari faretti e magari alla presenza di travi in legno sul soffitto, offrono a coloro che vi abitano e agli ospiti un effetto davvero sorprendente ed elegante. La scelta poi di porte con lastre in legno sottile per la divisione dei vari ambienti della casa, evidenzierà inoltre il raffinato design di questo stile, sobrio ma sicuramente efficace.

È possibile anche fare una combinazione di stile classico e moderno nell’arredamento di una casa. Un esempio potrebbe essere fornito dal soggiorno, in cui porre un pouf in rattan, attorniano poi da un divano tradizionale e vicino ad un tavolo e delle sedie in legno. Per esaltare poi l’effetto contrasto a questo stile moderno, ecco la possibilità di inserire nell’ambiente delle lampade dal design vintage. A completare infine l’arredamento in legno della casa, si possono inserire in cucina una classica panca ed un tavolo.

Oggetti e mobili in legno per l’arredamento della casa

Sono tantissimi i complementi di arredo in legno o gli oggetti in generale che possono essere inseriti in ciascun ambiente dell’abitazione. Un esempio può essere un mobiletto da salotto in legno naturale. Questo si può adattare tranquillamente sia ad uno stile di arredamento minimalista, fornendo un tocco caldo e un po’ rustico a questo, e sia ad uno stile maggiormente bohemien, donando invece un’impronta vintage.

Sempre in un salotto oppure in una camera da letto dallo stile giovanile, invece, si possono creare delle mensole in legno particolarmente originali. Basta unire queste a formare vari triangoli di differenti dimensioni (tipo tetto di una casa) ed ecco che si otterranno dei piani su cui poggiare oggetti, portafoto, piccole bomboniere, libri o altro ancora. Il tutto con uno stile particolare ma elegante e semplice allo stesso tempo.

Per quelle donne che, invece, amano mobili con lo stile un po’ vintage, ecco che si può optare per una toeletta o pettiniera in legno totalmente naturale per la propria camera. Non facile da trovare, tuttavia questo genere di mobile fornisce un tocco classico ed elegante all’ambiente, ma senza cadere nel cattivo gusto. Questo rappresenta una sorta di ritorno allo stile tradizionale ma raffinato delle nostre nonne e che contribuisce alla finezza di un arredamento classico.

Arredare la casa in legno, con oggetti in questo o altro materiale non risulta difficile, anche grazie all’uso di elementi di riciclo oppure di negozi specializzati, anche online, che consentono di trovare e scegliere prodotti adatti allo stile della propria abitazione o dell’arredamento in essa presente. Il legno, da questo punto di vista, rappresenta un materiale sempre alla moda.