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Aprono le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia
Sarà possibile presentare la domanda alla rassegna organizzata dall'IC 'Ettore Sacconi' dal 1° al 30 aprile
30/03/2023 - 16:49

TARQUINIA - Aprono le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall'IC 'Ettore Sacconi'. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata tra il 1° e il 30 aprile, compilando esclusivamente il modulo 'Domanda di iscrizione concorso musicale' presente sul sito www.icsacconi.edu.it. Patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Tarquinia, l'evento richiama in ogni edizione scuole, istituti, conservatori di ogni parte d'Italia e di vari Paesi europei. Merito dell'eccellente organizzazione, affidata come sempre dalla dirigente scolastica Dilva Boem alla squadra collaudata composta dal direttore organizzativo Monia Meraviglia, dal direttore artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia, e della bellezza del comune etrusco, con il suo straordinario patrimonio storico e artistico. Alla manifestazione possono accedere gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, dei licei musicali, delle scuole secondarie di secondo grado e gli allievi dei conservatori (anche quelli che hanno anche già conseguito diploma/laurea di conservatorio). 'Le audizioni sono la parte più bella della rassegna – sottolinea l'IC 'Ettore Sacconi' -. Nei giorni delle prove è possibile capire cosa rappresenti veramente la rassegna. Non solo un concorso ma un momento per stare insieme, condividere esperienze e fare nuove amicizie all'insegna della musica. Con il centro storico di Tarquinia che vede centinaia di studenti muoversi tra i luoghi della manifestazione'. Le audizioni si svolgeranno dal 17 al 19 maggio, mentre la premiazione sarà in forma di concerto e si terrà il 21 maggio al teatro comunale 'Rossella Falk', con l'esibizione dei vincitori delle varie sezioni. A valutare i partecipanti una giuria composta da docenti di conservatorio, chiamati a un grande lavoro per la qualità artistica dei musicisti in gara, e per il notevole numero delle prove. Come premi delle borse di studio per promuovere la musica tra i banchi di scuola. Per rimanere aggiornati è possibile anche seguire la pagina Facebook dedicata.




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