Aperte le iscrizioni agli Educamp Coni Lazio: sport e attività per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Dal 15 giugno al 31 luglio centri sportivi tra Smam dellAeronautica Militare e Scuola Sottufficiali dellEsercito con tecnici federali e attività educative

13/05/2026 - 12:29



VITERBO - Sono state aperte le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni di Viterbo e Provincia che vogliono partecipare agli Educamp Coni Lazio che si svolgeranno presso la SMAM dell'Aeronautica Militare di Viterbo dal 15 giugno al 3 luglio e presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito dal 6 luglio 31 luglio.

I ragazzi avranno la possibilità di partecipare e praticare una quindicina di discipline sportive seguiti da tecnici federali nella loro crescita sportiva.

Le attività che saranno proposte spaziano tra lo sport, giochi, divertimento, arte e tanta musica con l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonico dei partecipanti in un ambiente stimolante e esclusivo.

La quota è di 100 Euro settimanali, comprende: kit abbigliamento Educamp (maglietta, sacchetta, cappellino), il pasto e le attività sportive.

👉Clicca qui per tutte le informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione

Si può chiamare anche il numero 3386054654; 330504468; 3333776825