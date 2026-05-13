VITERBO - Sono state aperte le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni di Viterbo e Provincia che vogliono partecipare agli Educamp Coni Lazio che si svolgeranno presso la SMAM dell'Aeronautica Militare di Viterbo dal 15 giugno al 3 luglio e presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito dal 6 luglio 31 luglio.
I ragazzi avranno la possibilità di partecipare e praticare una quindicina di discipline sportive seguiti da tecnici federali nella loro crescita sportiva.
Le attività che saranno proposte spaziano tra lo sport, giochi, divertimento, arte e tanta musica con l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonico dei partecipanti in un ambiente stimolante e esclusivo.
La quota è di 100 Euro settimanali, comprende: kit abbigliamento Educamp (maglietta, sacchetta, cappellino), il pasto e le attività sportive.
👉Clicca qui per tutte le informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione
Si può chiamare anche il numero 3386054654; 330504468; 3333776825