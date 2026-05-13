ANNO 16 n° 230
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Calcio Pallacanestro Pallavolo Baseball Rugby Atletica Altri Sport Speciale Mondiale Brasile 2014
Aperte le iscrizioni agli Educamp Coni Lazio: sport e attività per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Dal 15 giugno al 31 luglio centri sportivi tra Smam dellAeronautica Militare e Scuola Sottufficiali dellEsercito con tecnici federali e attività educative
13/05/2026 - 12:29

VITERBO - Sono state aperte le iscrizioni per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni di Viterbo e Provincia che vogliono partecipare agli Educamp Coni Lazio che si svolgeranno presso la SMAM dell'Aeronautica Militare di Viterbo dal 15 giugno al 3 luglio e presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito dal 6 luglio 31 luglio.

I ragazzi avranno la possibilità di partecipare e praticare una quindicina di discipline sportive seguiti da tecnici federali nella loro crescita sportiva.

Le attività che saranno proposte spaziano tra lo sport, giochi, divertimento, arte e tanta musica con l’obiettivo di favorire lo sviluppo armonico dei partecipanti in un ambiente stimolante e esclusivo.

La quota è di 100 Euro settimanali, comprende: kit abbigliamento Educamp (maglietta, sacchetta, cappellino), il pasto e le attività sportive.

👉Clicca qui per tutte le informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione

Si può chiamare anche il numero 3386054654; 330504468; 3333776825




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo