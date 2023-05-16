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Previsioni meteo per mercoledì 17 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/05/2023 - 10:04

Viterbo

Molte nuvole al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e locali temporali specie sui settori interni. Fenomeni in attenuazione dalla serata. Temperature comprese tra +10°C e +16°C.

Lazio

Molte nuvole al mattino su tutta la regione con deboli piogge sparse sui settori centro-meridionali. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori interni. Generale attenuazione dei fenomeni dalla serata.

 

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Pada, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000-2100, più asciutto su pianure di Lombardia e Veneto. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentale, più asciutto altrove ma con ancora molte nubi.

 

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi nelle zone interne, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su zone interne del Lazio e regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse e sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise e Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo più asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare e ampie schiarite sulle Isole Maggiori.

 

Temperature minime per lo più stazionarie su tutta la Penisola; massime in aumento al Sud e sul medio versante tirrenico, stabili o in diminuzione sul resto d'Italia.

www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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