VITERBO - Italiauto-Millemoto festeggia l'arrivo della Primavera 2023 con il terzo Motogusto.
L'iniziativa, ormai collaudata ed apprezzata da tutti i motociclisti, è aperta ad ogni tipo di moto, nello 'Spirito Biker' di amicizia e condivisione trasversali. La giornata si svolgerà attraverso percorsi stradali sicuri e divertenti, nel rispetto del Codice della Strada.
L'appuntamento è previsto per domenica 26 marzo alle ore 9.00-9.30 presso la Concessionaria in Strada Tuscanese n. 67, a Viterbo, con caffè di benvenuto e la consegna di numerosi gadgets.
Dopo essere transitati per Orvieto, ci sarà una pausa con colazione presso il Bar di Colonnetta di Prodo, per poi raggiungere il Ristorante 'C'era una volta' a Baschi, dove si potrà gustare il pranzo con un ottimo biker-menù:
Antipasto di terra
Pasta all'Amatriciana
Grigliata di carne
Patatine fritte ed insalata
Tiramisù
Acqua/Vino/Amaro/Caffè
Il ritorno è previsto con partenza dal ristorante per le ore 15.00, con itinerari liberi.
Italiauto-Millemoto vi aspetta numerosi, non perdete questa occasione!
Il costo dell’intero programma è di € 30,00 a persona.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
ITALIAUTO: 0761.970977
MILLEMOTO: 0761.972514
ANDREA: 338.3256100
YURI: 388.3409654