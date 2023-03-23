Al via il 3° Motogusto Italiauto-Millemoto tra Lazio e Umbria

L'appuntamento per il 'Tour delle millecurve' è previsto per domenica 26 marzo, percorso in motocicletta con colazione e pranzo

23/03/2023 - 15:30



VITERBO - Italiauto-Millemoto festeggia l'arrivo della Primavera 2023 con il terzo Motogusto.

L'iniziativa, ormai collaudata ed apprezzata da tutti i motociclisti, è aperta ad ogni tipo di moto, nello 'Spirito Biker' di amicizia e condivisione trasversali. La giornata si svolgerà attraverso percorsi stradali sicuri e divertenti, nel rispetto del Codice della Strada.

L'appuntamento è previsto per domenica 26 marzo alle ore 9.00-9.30 presso la Concessionaria in Strada Tuscanese n. 67, a Viterbo, con caffè di benvenuto e la consegna di numerosi gadgets.

Dopo essere transitati per Orvieto, ci sarà una pausa con colazione presso il Bar di Colonnetta di Prodo, per poi raggiungere il Ristorante 'C'era una volta' a Baschi, dove si potrà gustare il pranzo con un ottimo biker-menù:

Antipasto di terra

Pasta all'Amatriciana

Grigliata di carne

Patatine fritte ed insalata

Tiramisù

Acqua/Vino/Amaro/Caffè

Il ritorno è previsto con partenza dal ristorante per le ore 15.00, con itinerari liberi.

Italiauto-Millemoto vi aspetta numerosi, non perdete questa occasione!

Il costo dell’intero programma è di € 30,00 a persona.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

ITALIAUTO: 0761.970977

MILLEMOTO: 0761.972514

ANDREA: 338.3256100

YURI: 388.3409654