Al via il 16° Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Dal 13 al 15 maggio audizioni nel centro storico di Tarquinia: coinvolte 39 scuole, 11 conservatori e giovani musicisti provenienti da numerose città italiane e dallestero

08/05/2026 - 14:56



TARQUINIA - 460 iscrizioni, 39 scuole partecipanti, tra cui 20 istituti comprensivi a indirizzo musicale, 8 licei e 11 conservatori, per 173 audizioni in programma. Sono i numeri della 16esima edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, organizzato dall’IC “Ettore Sacconi”. I dati evidenziano la crescita del concorso, che vedrà la partecipazione di 8 cantanti lirici provenienti dalla Corea del Sud e di studenti e musicisti in arrivo da diverse città, tra cui Roma, Oristano, Chieti, Terracina, Bari, Foggia, Campobasso, Ciampino, Grosseto, Chiusi, Avezzano, Civitavecchia e Viterbo. Una presenza diffusa che ne rafforza il ruolo sempre più centrale nel panorama nazionale delle rassegne dedicate alle scuole a indirizzo musicale.

A dirigere l’organizzazione dell’evento, un team affiatato e di comprovata esperienza: la dirigente scolastica Dilva Boem, la direttrice artistica Roberta Ranucci, il coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia e la direttrice organizzativa Valentina Capotosto. “Siamo molto soddisfatti – affermano dall’Istituto Comprensivo ‘Ettore Sacconi’ –. Sarà una settimana intensa e ricca di musica. Gli studenti saranno valutati da una prestigiosa giuria composta da docenti di conservatorio. Siamo pronti ad accogliere questa nuova edizione della manifestazione”.

Il concorso si svolgerà dal 13 al 15 maggio 2026 e trasformerà il centro storico della città etrusca in un grande palcoscenico diffuso. Le audizioni si terranno in alcune delle location più suggestive: l’auditorium San Pancrazio, la sala Sacchetti della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, il teatro dell’oratorio di Santa Croce e la sala consiliare del palazzo comunale. La cerimonia di premiazione è prevista per il 17 maggio 2026, dalle ore 16, presso il teatro comunale “Rossella Falk”. L’evento conclusivo, organizzato in forma di concerto, vedrà esibirsi i vincitori assoluti delle diverse categorie, offrendo al pubblico un momento di grande valore artistico e celebrando il talento dei giovani musicisti partecipanti.

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è patrocinato dalla Regione Lazio. Ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cariciv, della BCC Roma, dell’Accademia Tarquinia Musica ETS, della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, del Lions Club International e del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila. Ha come sostenitori Uil Scuola Viterbo, Podere Giulio Agriturismo, Amici del Campus delle Arti, Associazione culturale Viva Tarquinia, Azienda agricola Saltalamacchia; EmmeGi Fruit, Centrale Ortofrutticola Tarquinia, Frutta e verdura Pancotti, Stardust, Magrini Assicurazioni, GA.EM snc, Digiting, Dettagli di Classe, Nativa, Coop – Unicoop Etruria, Karim Boutique, Gelateria Danilo, Sabina Fiori, Tuscia Tirrenica Camping Village, Promo Service, Pianoforti Di Marco e privati cittadini.