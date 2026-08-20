Agricoltura, Sabatini e Zelli: «Sul gasolio rapido ed efficace intervento della Regione»

La Regione Lazio dispone una maggiorazione del 50% del carburante agricolo ad accisa agevolata. I consiglieri di Fratelli dItalia: «Sostegno concreto alle imprese alle prese con siccità, irrigazioni e aumento dei costi»

20/08/2026 - 18:10



VITERBO – Un incremento del 50% del quantitativo di carburante agricolo ad accisa agevolata destinato alle aziende agricole. È quanto disposto dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio, un provvedimento accolto con soddisfazione dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e dal presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli.

«Accogliamo con grandissima soddisfazione il provvedimento adottato dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio», dichiarano Sabatini e Zelli, sottolineando come la misura rappresenti una risposta concreta alle difficoltà che stanno interessando il comparto agricolo.

Alla base dell'intervento c'è infatti l'aumento del fabbisogno di carburante registrato dalle aziende, legato soprattutto alla necessità di intensificare le irrigazioni a causa delle alte temperature e della carenza di precipitazioni.

I due esponenti di Fratelli d'Italia rivolgono quindi un ringraziamento alla Giunta Rocca e, in particolare, all'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini, per aver accolto le richieste avanzate dal mondo agricolo.

«Ringraziamo la Giunta Rocca, ed in particolare l'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini, per aver raccolto l'appello lanciato da Coldiretti», affermano Sabatini e Zelli, evidenziando come l'aumento delle temperature abbia imposto alle imprese un maggiore ricorso all'irrigazione e, di conseguenza, un incremento dei costi di produzione.

Per gli esponenti regionali si tratta di un segnale di attenzione nei confronti degli agricoltori, chiamati a fronteggiare le conseguenze della scarsità di piogge e le maggiori spese necessarie per garantire la continuità delle attività.

«La Regione Lazio ha prontamente raccolto il grido d'allarme di Coldiretti per mitigare l'aumento dei costi, dando così un efficace sostegno al comparto agricolo e all'economia regionale», concludono Sabatini e Zelli, sottolineando la necessità di mantenere una collaborazione costante con le imprese del territorio e di intervenire con tempestività di fronte alle emergenze che interessano il settore.