Addio ai 5 Ato, c'è la proposta di legge sull'Autorità idrica del Lazio

Forza Italia Viterbo: 'Si avvia una svolta per il territorio'

23/05/2025 - 14:15



VIETRBO - Forza Italia Viterbo esprime grande apprezzamento per la presentazione della proposta di legge regionale n. 206 del 12 maggio 2025, che mira a istituire l'Autorità Idrica del Lazio e un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale per la gestione del servizio idrico integrato.

L'iniziativa, promossa dai consiglieri Cosmo Mitrano, Roberta Della Casa, Orlando Tripodi, Marco Colarossi, Giorgio Simeoni, Fabio Capolei ed Emanuele Cangemi – ovvero l'intero gruppo consiliare di Forza Italia alla Regione Lazio – nasce dalla volontà di garantire una gestione più efficiente della risorsa idrica, fondata su risparmio, ottimizzazione delle reti e capacità di investimento.

L'obiettivo è superare l'attuale frammentazione in cinque ambiti territoriali, creando un'unica regia regionale in grado di assicurare qualità del servizio, equità tariffaria, sostenibilità ambientale e infrastrutture moderne anche nei territori meno serviti, come alcune aree della provincia di Viterbo.

'È una proposta di legge che Forza Italia ha fortemente voluto e sostenuto in Regione – dichiara il vice segretario vicario Giuseppe Fraticelli – perché risponde concretamente alle esigenze dei territori. Un ambito territoriale unico significherebbe maggiore sostenibilità, significherebbe che il problema dell'arsenico, che da anni affligge la Tuscia, diventerebbe una questione dell'intera Ato regionale. E questo, in prospettiva, si tradurrebbe in un abbattimento delle tariffe e in un reale efficientamento del sistema idrico.'

Forza Italia Viterbo