Ad Ombre Festival in prima nazionale lo spettacolo Allombra della luce, dedicato al profondo legame tra Francesco, Santa Chiara e Frate Leone

Il percorso francescano proseguirà giovedì 16 luglio 2026

14/07/2026 - 21:35



VITERBO - Nuovo imperdibile appuntamento ad Ombre Festival per la sezione speciale dedicata a San Francesco, nella ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte.

Il “percorso francescano” aperto la scorsa settimana dal poeta Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni francescane, proseguirà giovedì 16 luglio 2026.

A partire dalle 18 inizierà una giornata intera dedicata al personaggio simbolo universale di pace, dialogo e attenzione agli ultimi.

La Sala delle Colonne di Palazzo dei Priori ospiterà l’incontro “San Francesco, uno di noi. Dove cade l’ombra nasce la luce.” dedicato al messaggio più rivoluzionario del Poverello: la capacità di guardare agli ultimi, agli esclusi e a chi vive ai margini, riconoscendo sempre il valore della persona.

Attraverso la produzione di elaborati basati sulle esperienze personali, studenti detenuti nel penitenziario Nicandro Izzo di Viterbo e studenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, ripercorrono la figura di Francesco, la sua vicinanza agli ultimi, la condivisione della sofferenza e della povertà, l’accoglienza ed il rispetto verso ogni forma di vita che sono gli aspetti peculiari del Poverello di Assisi.

Un momento dove cultura, istruzione e inclusione diventano strumenti per costruire nuovi percorsi di speranza. Intervengono: Rosanna Giliberto, assessora alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Viterbo, Elena Angiani, assessora alle Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Viterbo e la prof.ssa Paola Maruzzi, docente di Italiano presso la Casa Circondariale Nicandro Izzo di Viterbo.

Alle 21,15 doppio appuntamento: a Piazza del Gesù i Figuranti de “La Contesa” portano in scena “Il messaggio di Francesco a Rosa”, un’evocazione storica in costume dedicata al legame spirituale tra San Francesco d’Assisi e Santa Rosa da Viterbo. L’opera, ispirata liberamente alla tradizione e alla storia medievale della città, racconta come la giovane Rosa abbia raccolto il messaggio francescano di pace, umiltà e fratellanza, diventandone testimone tra le vie di Viterbo.

Testi e regia di Giancarlo Bruti.

Sempre alle 21,15, nel Cortile di Palazzo dei Priori, presentato da Lia Saraca, andrà in scena lo spettacolo teatrale in prima nazionale “All’ombra della luce” di Cinzia Ugatti, dedicato al profondo legame umano e spirituale tra Francesco, Santa Chiara e Frate Leone.

Nelle ultime ore della sua vita, Chiara, confortata dalla presenza di Frate Leone, ripercorre il cammino umano e spirituale vissuto accanto a Francesco e l’influenza profonda che il Santo ha avuto sulla sua esistenza e su quella di tante persone.

La luce emanata dal Patrono d’Italia emerge attraverso le parole di Chiara che, anche negli ultimi

istanti del suo percorso terreno, continua a custodire e trasmettere gli insegnamenti ricevuti.

Accanto a lei la figura delicata di Frate Leone, compagno fedele di Francesco, che dopo aver seguito il Santo nel suo cammino raccoglie ora la testimonianza più intima della sua eredità spirituale.

Attraverso memoria, dialogo ed evocazione teatrale, lo spettacolo restituisce il volto umano di

Francesco e Chiara: due giovani capaci di trasformare una scelta personale in un messaggio

Universale.

Ombre Festival, diretto da Alessandro Maurizi, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Consiglio regionale del Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Tuscania, del SIULP, della Fondazione e Sicurezza, della Fondazione Carivit, della Banca Lazio Nord, di ANCE e di Unindustria. Il Festival si avvale inoltre del patrocinio e del sostegno della Polizia di Stato, del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane e della Prefettura di Viterbo, ed è partner dell'iniziativa Viterbo Tuscia 2033 – Capitale Europea della Cultura.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.