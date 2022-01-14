Active di scena contro il Cus Molise, ma è l'unico match del girone

14/01/2022 - 22:07



VITERBO - Appuntamento domani, alle ore 16.00, al Palacus con la gara tra Active Network e Cus Molise. Sarà l'unica partita del girone che verrà giocata visti i rinvii. 'Almeno sarà garantita la contemporaneità del girone C. Possiamo tentare la fuga', scherza Mister Ceppi.

'Giochiamo contro la miglior difesa del campionato quindi non possiamo sottovalutare questo impegno. E' una squadra ben allenata con delle grandi individualità come Luquinhas, Barrichello e Moraes. E poi sono allenati da una persona competente', ha concluso il tecnico.