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Accesso al credito facilitato per le imprese in difficoltà
''Microcredito di Impresa potenziato per far ripartire l'economia''
27/03/2020 - 11:08

VITERBO - Importante novità per Microcredito di Impresa, unico operatore del Lazio iscritto nell'elenco della Banca di Italia e in grado di erogare direttamente finanziamenti. Dopo l'adesione di MDI alla moratoria per la sospensione e l'allungamento dei prestiti in seguito alla diffusione in Italia del Covid-19 e alla conseguente serrata obbligatoria per centinaia di piccole e medie imprese, una notizia positiva arriva dal decreto CuraItalia varato dal Governo nei giorni scorsi.

Il dispositivo, infatti, eleva da 25mila a 40mila l'importo massimo delle operazioni di microcredito, facilitando l'accesso al credito alle imprese in difficoltà. Una vera boccata d'ossigeno per tante piccole e micro imprese, specie le più giovani, quelle che sono nate da poco e non hanno ancora grandi capitali alle spalle per tenere botta in questa fase complicata dell'economia mondiale.

''Il momento che stiamo vivendo è drammatico sia per la diffusione del coronavirus sia per l'economia - spiega Andrea De Simone, segretario di Confartigianato Imprese di Viterbo e presidente di Microcredito di Impresa -. Aderendo alla moratoria per le pmi, MDI ha già dato un segnale importante di attenzione alle aziende in crisi. Ma quando l'emergenza sarà passata dovremo pensare a sostenerle e a rimetterle in moto: con questa operazione di finanza etica contenuta nel decreto CuraItalia si stima che grazie al microcredito si potranno soddisfare le esigenze di un numero maggiore di pmi e Start Up, con un giro di nuovi finanziamenti stimato intorno ai 70 miliardi di euro''.

''Adesso la necessità primaria è fermare l'epidemia - conclude - ma quando bisognerà far ripartire l'economia, Microcredito di Impresa sarà qui, pronto e potenziato, ad aiutare le pmi a rinascere''.




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