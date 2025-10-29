A Viterbo si parlerà del rispetto dei ruoli nello sport e di un premio far-play

Il 3 Novembre presso la Sala Regia del Comune di Viterbo è stata organizzata una rotonda tra operatori dello sport viterbese

29/10/2025 - 10:37



VITERBO - La Vbc Viterbo in collaborazione con il Comune di Viterbo assessorato allo sport, la Fipav territoriale di Viterbo, il Panathlon di Viterbo e il patrocinio del Coni Lazio, il giorno 3 Novembre presso la Sala Regia del Comune di Viterbo hanno organizzato una rotonda tra operatori dello sport viterbese sul tema:

“Rafforzare il dialogo e la collaborazione, tra arbitri, società sportive, giocatori e le altre componenti dello sport locale”. Sono invitate tutte le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione e le società presenti nella Provincia di Viterbo.

L’inizio dei lavori è fissato per le 16.30 con l’introduzione di Carlo Carbonari presidente Vbc Viterbo; alle 16, 35 Intervento del Sindaco Chiara Frontini.

A seguire: intervento del rappresentante del Coni Viterbo con il delegato tecnico, Adriano Ruggiero; del coordinatore regionale della Figc Settore giovanile scolastico Pietro Martella; del Presidente Stella Azzurra Viterbo, affiliata FIP, Marcello Meroi; Intervento del rappresentante della Fipav Provinciale Roberto Centini; Intervento del presidente onorario della sezione Aia di Viterbo Umberto Carbonari; Intervento assessore allo sport di Viterbo Emanuele Aronne; Intervento dell’arbitro Fipav Sandro Costantini.

Si proseguirà con introduzione della proposta di istituire presso le federazioni presenti sul territorio premi di fine stagione da assegnare alle società da parte degli arbitri e viceversa agli arbitri da parte della società, in un ideale slancio di reciproco riconoscimento all’insegna del rispetto dei ruoli, per amore dello sport e per fornire esempi virtuosi soprattutto verso i giovani.

Previsti interventi del pubblico e della stampa