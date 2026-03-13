A Soriano arriva la capolista Aranova, Chirieletti: Serve qualcosa in più

Domenica al Celso Perugini attesa la 29° giornata del campionato di Eccellenza

13/03/2026 - 09:29



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese si prepara alla sfida di domenica mattina al “Celso Perugini”, dove nel 29° turno del campionato di Eccellenza Lazio (girone A) arriverà la capolista Aranova.

I rossoblù occupano attualmente la nona posizione con 37 punti e sono reduci da tre passaggi a vuoto consecutivi, maturati contro Tor Sapienza, Astrea e Salaria. Un passaggio della stagione che rende il confronto con la prima della classe un banco di prova importante nel finale di campionato.

L’Aranova guida la classifica con 57 punti ed ha costruito il proprio primato su continuità e solidità difensiva: appena 21 reti subite a fronte delle 47 realizzate. Nel corso della stagione la formazione romana ha sempre stazionato nelle prime posizioni della graduatoria, incassando finora solo cinque sconfitte complessive. Nelle ultime settimane sono arrivati il successo contro la Nuova Florida, la battuta d’arresto con il Tor Sapienza e la vittoria contro l’Astrea.

All’andata il confronto si era chiuso con il successo dell’Aranova per 2-0.

Alla vigilia della gara, mister Chirieletti ha analizzato il momento della squadra e il valore dell’avversario: «Abbiamo lavorato sui nostri principi di gioco e sulle catene, anche a ritmi più bassi, per provare soluzioni diverse e dare qualcosa in più alla squadra. Allo stesso tempo abbiamo insistito molto sulla fase difensiva, cercando di tenerla sempre sotto pressione e di alzare il livello di attenzione».

Parole di rispetto anche per la capolista: «L’Aranova è una squadra quadrata, lo dicono i numeri. Se è lì in cima alla classifica significa che ha qualcosa in più delle altre. Ad oggi dimostra di essere la più forte e quella che subisce meno. Ha giocatori molto bravi, un allenatore capace e una società forte: non è lì per caso».

Guardando alla gara di domenica, il tecnico rossoblù sottolinea l’atteggiamento della squadra: «Il gruppo è sereno e sta lavorando bene, come dall’inizio dell’anno. Manca poco alla fine e dobbiamo dare qualcosa in più. Giocheremo come abbiamo sempre fatto, a viso aperto».

La sfida tra Sorianese e Aranova è in programma domenica 15 marzo alle ore 11:00 allo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino e sarà diretta da Davide Conte della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Valerio Angiolosanto della sezione di Ostia Lido e Gabriele Pula della sezione di Roma 2.