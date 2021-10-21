A Luce Nuova sui fatti il mito di Raffaella Carrà

Ospiti Luana Colussi e Gennaro De Crescenzo

21/10/2021 - 17:21



VITERBO - L’ultima puntata di “Luce Nuova sui fatti” dedicata al Centro Studi Criminologici di Viterbo sul tema “Manipolazione psico-fisica -Sette e Satanismo: parlano gli esperti” ha fatto registrare il record mai raggiunto dal format ideato da Gaetano Alaimo con 12.637 spettatori totali.

La sinergia nata tra “Luce Nuova sui fatti” e il Centro Studi della direttrice scientifica Rita Giorgi è ormai consolidata e i risultati hanno dato ragione ad un programma che si basa sugli interventi di esperti su temi specifici che caratterizzano ogni puntata.

La puntata di giovedì 21 ottobre sarà invece dedicata a “Il mito di Raffaella Carrà”. La più grande donna della televisione italiana, recentemente scomparsa, ha lasciato un vuoto incolmabile per la sua poliedricità artistica e la sua forte personalità. Raffaella ha vissuto l’Italia nella sua trasformazione sociale e culturale rappresentando essa stessa il cambiamento ed anticipando i tempi con il suo stile e la sua moda per il periodo considerate anticonformiste. Un personaggio a tutto tondo che ha fatto della sua carriera, fatta di televisione ma anche di canzoni, ballo, cinema ma anche di solidarietà e fede, una leggenda per ogni italiano.

“Il mito di Raffaella Carrà” verrà ricordato mediante la quinta puntata di “Luce Nuova sui fatti”, condotta da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, che parleranno con la partecipazione straordinaria di Maria Giovanna Elmi, “fatina” della Tv italiana che è una collaboratrice fissa della trasmissione e, sempre nel corso della puntata, esordirà con la rubrica “La nave volante” insieme a Max Scuderi ed Arianna Cigni: si tratta della riproposizione del celebra programma “Il Dirigibile” che la Elmi fece con Mal.

Insieme a Maria Giovanna Elmi saranno ospiti Vip Gennaro De Crescenzo (cantante, nipote di Eduardo De Crescenzo) e Luana Colussi (ex conduttrice televisiva, tutti la ricordano col grande Raimondo Vianello). In studio anche Erasmo Fiorentino (stiliosta) e Maurizio Serafini (coreografo), esclusivisti di Miss Mondo Lazio che hanno portato alla vittoria a Miss Mondo Italia la romana Claudia Motta. La ragazza laziale rappresenterà l’Italia alla finale di Miss World a Portorico. Lo spazio moda sarà completato dall’intervista ad Alia Marano, testimonial di NewTuscia Toscana (parte del gruppo NewTuscia Italia, produttore di “Luce Nuova sui fatti”), vincitrice nazionale del concorso Un Volto x Fotomodella. La ragazza è stata scritturata da Michele Ammannati, responsabile della Toscana del gruppo NewTuscia Italia.

Nella puntata dedicata a Raffaella Carrà ci sarà per la prima volta uno spazio musica, ovviamente dedicato alla Raffa nazionale, a cura di Crina Cuibus, con una specifica coreografia. Torna anche l’oroscopo “Luce di stelle” con Terry Alaimo. Non mancheranno la parte social in studio con Eleonora Perone e il parere dell’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Saranno ospiti in studio, per esprimere il loro parere su Raffaella Carrà, anche Valentino Cesarini e Mattia Ugolini, rispettivamente conduttori di “Footbal club” e “Detto da voi”, trasmissioni in onda su Tele Lazio Nord.

Esordisce, nella seconda parte del programma, Emanuela Ferruzzi con il suo spazio “Aut Aut”, dedicato mensilmente alla cultura. Ospiti della prima puntata saranno Lietta Granato (Assoc. Click!); Roberta Sperduti e Laura Antonini (Yarn Bombing) ed Arianna Cigni.

Si conclude il giro delle rubriche tematiche. Partono questa puntata “La nave volante” di Max Scuderi e Maria Giovanna Elmi; “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova;”Pane e cinema” di Maddalena Menza e “Super Arte show” di Cristina Sofia Zadro. Ci sarà ancora lo spazio “Le carte di Cleo a cura di Mariangela Meli”.

L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 21 per la quinta puntata di 'Luce Nuova sui fatti' con la prima sulla cronaca in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

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